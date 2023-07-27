Лесникам и инспекторам в Казахстане повысили зарплаты

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100-процентную надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято правительством РК в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий их труда.





Документом предусматривается установление доплат за работу, связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и т.д.





С учетом увеличения средний должностной оклад специалистов составит от 101 тысячи до 320 тысяч тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет.





В целом повышение зарплаты затронет 12 876 работников. Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом", - сообщили в пресс-службе правительства.





Как сообщалось ранее, 8 июня текущего года в области Абай произошел пожар на территории Батпаевского лесничества. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. 15 сотрудников лесничества, выехавших на тушение огня, погибли.



