Летавший над КПП Минобороны беспилотник обезвредили в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - В столице задержали владельцев летавшего над Министерством обороны беспилотника, передает Kazakhstan Today.

Сегодня над территорией контрольно-пропускного пункта Министерства обороны был обнаружен и обезврежен беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер). Нарядом военной полиции по охране здания задержаны владельцы квадрокоптера. Они переданы сотрудникам полка патрульной службы управления полиции Есильского района города Нур-Султана", - сообщила пресс-служба военного ведомства.

В связи с этим в Минобороны вновь напомнили владельцам дронов о необходимости строгого соблюдения правил использования воздушного пространства, а также порядка использования беспилотников, который регулируется законом РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

Несанкционированное использование БПЛА над военными объектами является нарушением статьи 563 Кодекса РК об административных правонарушениях и влечет штраф в размере 10 МРП - для физических лиц, 20 МРП - для должностных лиц.

Полеты дронов над охраняемыми военными объектами в соответствии с пунктом 3 статьи 33 закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" должны быть согласованы со Службой государственной охраны.

За нарушение законодательства беспилотники обезвреживаются специальными средствами подавления, а владельцы привлекаются к административной ответственности", - резюмировали в министерстве.

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