Лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, сообщила пресс-служба Акорды.
В неформальной встрече глав государств - участников Содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами России, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министром Армении посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга.
Лидеры стран СНГ совместную экскурсии начали с посещения государственного музея-заповедника "Павловск", где они осмотрели залы и экспозиции Павловского дворца. Почетным гостям в амфитеатре Греческого зала дворцового комплекса был организован концерт "Северная симфония". Музей-заповедник является уникальным образцом российской архитектуры конца XVIII века. Ключевой деталью ансамбля считается Павловский дворец, который является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.
Затем главы государств посетили музей-заповедник "Царское село" и осмотрели залы Екатерининского дворца. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX веков. Бывшая летняя резиденция российских императоров - это один их самых посещаемых музеев России, который в 2022 году посетили 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом "Царского села", находится легендарная Янтарная комната.
Третьим пунктом экскурсии стал Большой Петергофский дворец государственного музея-заповедника "Петергоф".
Руководители делегаций осмотрели залы уникального памятника архитектуры, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства, произведениями скульптуры и живописи. Музей-заповедник "Петергоф" - это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры - отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот между возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.
Двухдневный рабочий визит главы государства в Российскую Федерацию завершился. Напомним, ранее президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.