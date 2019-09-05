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Ликвидация АО "Астанаэнергосервис" позволит столице сэкономить 1 млрд тенге

04.09.2019, 09:44 8722
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В столице ликвидируют АО "Астанаэнергосервис", что позволит сэкономить 1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
 
В столичном акимате состоялось заседание актива города по обсуждению послания президента РК народу "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана". Глава государства поручил в месячный срок провести анализ эффективности государственных холдингов и национальных компаний. Он отметил, что госкомпании превратились в громоздкие конгломераты, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнение. 
 

В рамках оптимизации квазигоссектора по линии АО "СПК "Astana" число предприятий уменьшится на 42% (с 24 до 14), суммарная экономическая эффективность составит до 2 млрд тенге в год", - сказал аким города Алтай Кульгинов. 

 
Ликвидация АО "Астанаэнергосервис" позволит сэкономить 1 млрд тенге, средства будут направлены на приобретение зимней техники, пишет официальный сайт столичного акимата.


 

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