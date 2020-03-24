Лишившимся доходов из-за режима ЧС ежемесячно будут выплачивать по 42 500 тенге

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Лишившимся доходов из-за режима чрезвычайного положения ежемесячно будут выплачивать по 42 500 тенге. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.

На период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге)", - сказал президент.

Он отметил, что в период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тыс. человек. Аналогичная ситуация наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% которых приостановили свою деятельность.

Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан.

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 млн наших сограждан. При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки", - сообщил Токаев.

Глава государства поручил госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат. Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с участием общественности и НПП "Атамекен".

Токаев также отметил, что бизнес, включая МСБ, также должен принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению сотрудников.





Госкомиссии совместно с НПП "Атамекен" поручено проработать комплекс мер по поддержке работодателей, в особенности МСБ.

Кроме того, президент поручил на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально уязвимых слоев населения. Наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции.

Также Токаев поручил правительству и акиматам изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату премии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

На передовой сегодня стоят наши граждане - врачи, полицейские, другие специалисты, которые не знают выходных, редко видят свои семьи, подвергают себя огромному риску, но, несмотря на это, в полной мере выполняют свой гражданский и служебный долг", - отметил он.

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