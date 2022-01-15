Мадиев назначен первым вице-министром цифрового развития и аэрокосмической промышленности

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Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО "Альянс Банк".
В 2007-2008 годы - главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО "Фонд устойчивого развития "Казына".
В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований администрации президента РК, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
2009-2010 годы - заместитель председателя правления АО KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT.
2010-2014 годы - управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана".
2014-2015 годы - занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.
2017-2018 годы - и. о. вице-президента, вице-президент по финансам АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы".
В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы".
В 2019-2020 годы - вице-министр национальной экономики РК.
С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Ранее сообщалось, что Токаев утвердил новый состав правительства.