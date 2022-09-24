Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития

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АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО "Альянс Банк".
В 2007-2018 годах работал в структурах компаний "Фонд устойчивого развития "Казына", АО ФНБ "Самрук-Казына", Kazyna Capital Management, АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "Казахстан темiр жолы".
В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
В 2020-2022 годах - заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
С января 2022 года по настоящее время являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.