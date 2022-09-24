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Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития

23.09.2022, 11:53 17681
Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
 
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО "Альянс Банк".
 
В 2007-2018 годах работал в структурах компаний "Фонд устойчивого развития "Казына", АО ФНБ "Самрук-Казына", Kazyna Capital Management, АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "Казахстан темiр жолы".
 
В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
 
В 2020-2022 годах - заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
 
С января 2022 года по настоящее время являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 

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В Казахстане под амнистию попадают 1520 участников январских событий

23.09.2022, 19:51 5911
В Казахстане под амнистию попадают 1520 участников январских событий
Фото: Pexels.com
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Генеральная прокуратура подготовила консультативный документ регуляторной политики "Проект Закона Республики Казахстан "Об амнистии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых:
 
  • на этапе досудебного расследования - 383 подозреваемых по 391 уголовному делу;
  • в производстве суда - 102 подозреваемых на 36 дел.
 
Уже осудили 1035 человек, из них 93 отбывают наказание в местах лишения свободы, 930 находятся под пробацией, девять осужденных выполняют общественные работы, троим выписаны штрафы.
 
Предлагается полностью освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. Лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, может быть сокращен срок наказания.
 
Действие законопроекта не распространяется на лиц, совершивших преступления, связанные с государственной изменой, организацией массовых беспорядков, коррупционными преступлениями, террористическими преступлениями, экстремистскими преступлениями, пытками, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.
 
Основанием для разработки законопроекта стало послание главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, в котором он поручил провести единоразовую амнистию участников январских событий.
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 октября.
 

Чакрабарти: новая программа правительства станет действенным ответом на текущие вызовы

23.09.2022, 19:40 6246
Чакрабарти: новая программа правительства станет действенным ответом на текущие вызовы
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой обсуждены меры правительства по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр отметил, что в настоящее время правительством дорабатывается проект экономической политики на среднесрочный период, ключевыми направлениями которой станут диверсификация и модернизация экономики, реформирование госуправления и комплексное развитие человеческого капитала, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Итогом всей этой работы должен стать устойчивый экономический рост, обеспечивающий реальный подъем уровня национального дохода и повышение благосостояния граждан.
 
В свою очередь сэр Чакрабарти выразил уверенность, что новая программа правительства станет действенным ответом на текущие экономические и социальные вызовы.
 
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы финансирования новых инвестиционных проектов и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также обменялись мнениями по актуальным направлениям региональной повестки дня.
 

Предприятия ВКО оштрафовали на 31 млн тенге за несоблюдение тарифов

23.09.2022, 15:04 12111
Предприятия ВКО оштрафовали на 31 млн тенге за несоблюдение тарифов
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 СЕНТЯБРЯ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Восточно-Казахстанской области проанализировал отчет об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 субъектов области нарушили обязанности по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ. В связи с чем в отношении данных субъектов ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской области составлено 55 протоколов об административном правонарушении. 22 субъекта оплатили штраф в порядке сокращенного производства. Общая сумма, поступившая в доход государства по штрафам, составляет 31 977 720 тенге", - сообщили в пресс-службе комитета. 

 
По оставшимся субъектам вынесены постановления о наложении взыскания. Материалы об административном правонарушении направлены в суд. 
 
В департаменте напомнили, что в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях субъекты естественной монополии обязаны исполнять утвержденную тарифную смету и мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
 

Кандидаты в президенты получат по 10 млн тенге на агитацию

23.09.2022, 14:45 12821
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Центризбиркоме Казахстана озвучили примерную сумму, которую кандидаты в президенты получат для проведения агитационной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы формируем примерную смету расходов, которую сейчас защищаем в правительстве, делаем соответствующий расчет согласно всем расценкам, предложениям средств массовой информации. Кандидаты выступают по телевидению, на радио, размещаются в печатных СМИ, арендуют помещения и транспорт, поэтому предварительные расчеты у нас есть", - сообщила на заседании ЦИК член комиссии Сабила Мустафина. 

 
По ее словам, решение правительства и Центризбиркома по этому вопросу еще не получено, но ориентировочно каждому кандидату будет выделено примерно 10 млн тенге. 
 
Напомним, сегодня в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты РК. Выборы состоятся 20 ноября. Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент будет выбираться один раз сроком на 7 лет. 
 

О развитии Туркестанской области рассказал президенту Дархан Сатыбалды

23.09.2022, 14:36 13266
О развитии Туркестанской области рассказал президенту Дархан Сатыбалды
Фото: Акорда
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона за 8 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Сатыбалды, объем промышленного производства в регионе достиг 534 млрд тенге, что на 125 млрд тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
 

Реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано 936 рабочих мест. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 4 процента", - сообщает Акорда.

 
В Туркестанской области реконструирован ряд объектов водной инфраструктуры. После исполнения запланированных мероприятий общий объем производства сельскохозяйственной продукции достигнет 1 трлн тенге. 
 
С начала года введено в эксплуатацию 486 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будет завершено строительство 85 жилых домов.
 
Как сообщил аким, за счет бюджетных средств осуществляется строительство 59 школ, что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ. Кроме того, частные инвесторы построили 13 школ.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона.
 

Ситуацию с въездом в РК российских граждан прокомментировали в МИДе

23.09.2022, 14:17 14086
Ситуацию с въездом в РК российских граждан прокомментировали в МИДе
Фото: pexels.com
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел Казахстана разъяснили ситуацию в связи с ростом числа приезжающих в страну граждан Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны", - говорится в официальном сообщении ведомства. 


В МИД подчеркнули, что в нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами.
 

Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке. Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего. В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности. (…) Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства", - заявили в МИД.

 
В то же время в министерстве добавили, что любое резкое высказывание или действие способно иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки.
 

Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей. Нами ведется тщательный мониторинг текущей ситуации, и при возникновении серьезных рисков будут приняты соответствующие меры с учетом международного права и национального законодательства", - добавили в ведомстве. 

 
В МИДе посоветовали доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций.
 
Ранее в МВД РК заявили, что пребывание иностранцев в Казахстане находится на контроле. 

Ситуацию на казахстанско-российской границе также прокомментировали в Погранслужбе КНБ РК.  
 

Разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 млрд долларов США - Генпрокуратура

23.09.2022, 12:22 16351
Разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 млрд долларов США - Генпрокуратура
Фото: Генпрокуратура
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 млрд долларов США. Это было отмечено на 20-м юбилейном заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главной темой встречи стал обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов.
 

Отмечено, что транснациональная экономическая преступность является глобальной угрозой, которая не только посягает на безопасность, но и подрывает стабильность, прозрачность и эффективность финансовых систем. По данным международных экспертов, ежегодная разница в торговом обороте государств - членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 миллиардов долларов США. Не исключено, что часть этих денежных потоков идет на криминальные цели, в том числе на финансирование терроризма и экстремизма", - проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

 
Как отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов, преступность ежегодно наносит непоправимый ущерб экономикам наших стран. Только тесное взаимодействие и совместная работа могут создать непреодолимую преграду подобным вызовам.
 
В рамках обсуждения делегаты были едины во мнении о необходимости наращивания партнерства правоохранительных органов государств - членов ШОС и объединения усилий в улучшении коммуникаций для эффективной работы по противодействию транснациональным экономическим преступлениям.
 
По итогам мероприятия руководителями генеральных прокуратур подписан протокол заседания, определяющий приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом по вопросам возврата похищенных активов.
 
После подписания протокола Берик Асылов провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами по вопросам дальнейшего развития международного сотрудничества.
 

Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

23.09.2022, 10:41 17406
Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шархан Иран  родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.
 
В 2009-2013 годах - исполняющий обязаности эксперта, эксперт управления государственных закупок департамента административно-правовой работы, главный эксперт департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.
 
В 2013-2014 годах - руководитель управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.
 
В 2014-2015 годах  - заместитель директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.
 
В 2015-2016 годах - заместитель руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.
 
В 2016-2019 годах - директор департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
 
В 2019 году был назначен советником Министра иностранных дел РК.
 
В 2020-2021 годах - руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.
 
С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 

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