30.09.2023, 17:25 41906
МАГАТЭ приняло инициированную Казахстаном резолюцию о суверенном равенстве стран в агентстве
Резолюция направлена на решение проблемы равной представленности государств-членов в руководящих органах агентства
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене, подавляющим большинством голосов была принята казахстанская резолюция "О восстановлении суверенного равенства государств-членов в МАГАТЭ", сообщает пресс-служба Миэнерго РК.
Резолюция направлена на решение проблемы равной представленности государств-членов в руководящих органах агентства (региональных группах, главных директивных органах), а также в соответствующих консультативных процессах агентства.
В резолюции также содержится призыв к государствам - членам МАГАТЭ к скорейшей ратификации поправки к статье 6 устава агентства, предусматривающей расширение состава участников совета управляющих и принятие списка членов по географическим зонам. Казахстан ратифицировал данную поправку в 2019 году.
В рамках усилий Казахстана по восстановлению суверенного равенства в агентстве впервые за историю существования МАГАТЭ Казахстаном был кодифицирован список 17 стран, не входящих в региональные группы. Этот список был закреплен официальным документом агентства 10 августа 2023 года и включен в резолюцию генконференции как основа для выстраивания дальнейшей работы в рамках создаваемой "Группы друзей" (Group of Friends of Arealess Member States) под председательством Словении.
Соавторами казахстанской резолюции выступили 56 стран, представляющих все географические зоны МАГАТЭ.
Ранее в Казахстане утвердили правила организации инспекций Международного агентства по атомной энергии.
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29.09.2023, 21:10 103996
Президент Казахстана осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров, сообщает Акорда.
Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной ассамблеи этой универсальной организации", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.
Вчера у меня состоялись продуктивные переговоры с Вами, уважаемый канцлер, и главами ведущих германских компаний по вопросам экономического сотрудничества. Считаем, что перспективы такого сотрудничества радужные", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Другим приоритетным направлением для сотрудничества видится сельское хозяйство. Глава государства предложил при поддержке немецких партнеров создать в Казахстане Региональный центр устойчивого земледелия. По его словам, центр мог бы содействовать широкому обмену теоретическими разработками, а также их внедрению и коммерциализации.
По мнению президента, большие перспективы открывает дальнейшее развитие инвестиционного партнерства.
Германия уже более 30 лет неизменно находится в числе основных инвесторов в экономику нашей страны. Казахстан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ и готов создавать все необходимые условия для немецких инвесторов, в том числе с соблюдением ESG-принципов", - заявил глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.
Глава государства также обратил внимание на необходимость эффективного взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.
Сегодня Центрально-Азиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям Север - Юг, Восток - Запад. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз. Для этого ведется планомерная работа. Приглашаем немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров", - подчеркнул президент.
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, казахстанские предприятия готовы восполнить дефицит на мировом рынке титана и других материалов.
Другим важным приоритетом для взаимодействия были названы сферы экологии и развитие "зеленой" экономики. Глава государства выразил признательность немецкой стороне за открытие офиса водородной дипломатии в Астане, охватывающего все страны региона. Высокую оценку президента также получила инициатива правительства Германии "Зеленая Центральная Азия", которая является продолжением "Водной инициативы для Центральной Азии".
Далее президент указал на такие насущные вызовы для региона Центральной Азии, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность. Касым-Жомарт Токаев позитивно отозвался об усилиях Германии в купировании этих и других угроз через собственную проектную деятельность, а также в рамках ЕС, ОБСЕ и других международных организаций.
Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать усилия международного сообщества, и особенно государств Центральной Азии, для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране. В этом контексте он указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Подытоживая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что синергия политического влияния и экономических возможностей Германии с огромным потенциалом государств Центральной Азии способна внести большой вклад в устойчивый прогресс региона.
Ранее Токаев отметил важную роль Казахстана в региональных торгово-экономических связях с Германией.
29.09.2023, 20:05 109426
В Казахстане готовятся запатентовать алматинский апорт как географический показатель
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводят работу по регистрации яблок сорта апорт в качестве мирового географического показателя, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций министр юстиции Азамат Ескараев.
В этом году была создана соответствующая ассоциация. В организацию "Казпатент" от имени этой ассоциации поступило заявление о регистрации алматинского апорта в качестве географического показателя, которое мы пытаемся зарегистрировать от имени страны", - заявил Азамат Ескараев.
В случаях нарушения товарного знака, авторских прав органы юстиции также могут проводить соответствующую проверку в случае обращения соответствующих правообладателей. При этом органы юстиции не могут проводить проверки самостоятельно, отметил министр.
К нам поступило заявление по 58 фактам, правообладатели утверждают, что их права нарушаются. Наши территориальные органы юстиции прошли проверку 58 раз. Благодаря ему выявлено 52 правонарушения. Выявлено правонарушений на общую сумму 24 млн тенге, изъято около 12 тысяч контрафактных товаров, привлечен к административной ответственности 41 человек", - отметил представитель отрасли.
Органы юстиции очень тесно сотрудничают со Всемирной организацией по защите прав интеллектуальной собственности. Недавно в Алматы открылись летние школы с участием этой организации.
В июле, когда мы встретились с генеральным секретарем организации, мы говорили об алматинском апорте и предлагали зарегистрироваться от имени страны. Мы попросили поддержать алматинский апорт как национальный географический показатель Казахстана", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады, а также незаконно сваливать мусор и похищать плодородный слой земли.
29.09.2023, 19:13 111111
Токаев отметил важную роль Казахстана в региональных торгово-экономических связях с Германией
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики президент Казахстана отметил важную роль Казахстана в региональных торгово-экономических связях с Германией, сообщает Акорда.
Президент высказал ряд предложений по наращиванию взаимодействия и выведению его на новый уровень.
Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере критического сырья. Сегодня мировой спрос на редкоземельные металлы значительно превышает предложение. Дальнейшее технологическое развитие стран только усилит данную тенденцию. Казахстан, как и другие государства Центральной Азии, обладает огромными запасами критических металлов и минералов, необходимых Европейскому союзу. В этом направлении у нас имеются большие перспективы не только по их совместной добыче, но и переработке", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства проинформировал участников встречи о том, что накануне была достигнута договоренность с руководством немецкой компании HMS Bergbau о проведении геологоразведочных работ с перспективой строительства комплекса по переработке лития с объемом инвестиций в 500 миллионов долларов.
На качественно новый уровень также выходит промышленная кооперация. Мощный импульс этому придаст реализация проекта компании Linde с полной переработкой газа для производства карбамида. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 миллиарда долларов", - сообщил президент.
В число других приоритетных направлений взаимодействия, по мнению лидера Казахстана, входят поставки углеводородного сырья, укрепление глобальной продовольственной безопасности, кооперация в транзитно-транспортной и финансовой сферах.
Глава государства обратил особое внимание участников встречи на важность совместных усилий в сфере устойчивого развития и "зеленой" экономики.
Казахстан готов всемерно содействовать продвижению региональной климатической повестки. Мы приглашаем немецких партнеров принять участие в Региональном климатическом саммите, который пройдет в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН. Мы взяли обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам потребуется существенно модернизировать экономику и привлечь более 600 миллиардов долларов инвестиций в "зеленые" технологии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение президент выразил уверенность в том, что итоги данной встречи откроют новые горизонты экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Германией.
Наряду с лидерами стран региона с докладами выступили председатель правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, а также топ-менеджеры ряда немецких компаний, таких как Linde, Knauf, Aurubis, German Seed Alliance GmbH и Ernst Klett AG и другие.
Ранее глава государства заявил, что Казахстан готов расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергокризиса.
29.09.2023, 17:19 120296
Производство автомобилей в Казахстане выросло на 28%
Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млрд долларов
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом, сообщает Акорда.
Президент отметил, что Казахстан стремится к диверсификации экономики и развитию промышленного производства и машиностроение занимает особое место в этой стратегии.
Он также сообщил, что в настоящее время в нашей стране успешно работают такие известные мировые компании, как General Electric, General Motors, Chevrolet, Kia и Hyundai. В прошлом году производство автомобилей в Казахстане превысило 100 000 единиц, рост составил 28%. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млрд долларов.
Руководитель немецкого автоконцерна проинформировал президента о новых подходах компании к развитию глобальных цепочек поставок и возможностях для экономики Казахстана.
Для справки:
Mercedes-Benz Group - один из ведущих мировых автопроизводителей. В 2022 году компания произвела порядка 2,5 млн автомобилей. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Mercedes-Benz Group заняла 41-е место, а в списке Fortune Global 500 - 38-е место.
29.09.2023, 13:56 132801
Назначен новый глава "Казатомпрома"
Фото: Казатомпром
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 28 сентября совет директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" одобрил изменения в составе правления компании, сообщает пресс-служба.
Ержан Муканов покидает пост председателя правления компании - члена совета директоров со 2 октября 2023 года. Решением совета директоров компании Меиржан Юсупов, занимавший должность председателя правления KAZAKH INVEST и являвшийся главным директором по экономике и финансам "Казатомпрома" в период с 2015 по 2020 годы, назначен в качестве нового главы "Казатомпрома".
Под руководством Ержана Муканова "Казатомпром" продолжил демонстрировать высокую эффективность производства, и расширение Транскаспийского международного транспортного маршрута является одним из важных достижений, которое было выполнено под его руководством", - сказал председатель совета директоров "Казатомпрома" Арман Аргингазин.
Совет директоров также одобрил включение Султана Темирбаева, главного директора по экономике и финансам компании, в состав правления "Казатомпрома" с 28 сентября 2023 года. Таким образом, в настоящее время в состав правления "Казатомпрома" входят:
- Меиржан Юсупов, председатель правления (с 2 октября 2023 года);
- Куаныш Омарбеков, главный директор по производству;
- Дастан Кошербаев, главный директор по коммерции;
- Султан Темирбаев, главный директор по экономике и финансам;
- Ермек Куантыров, главный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению;
- Алибек Алдонгаров, главный директор по HR и производственной безопасности;
- Мухит Магажанов, главный директор по закупкам и общим вопросам.
29.09.2023, 13:28 135386
Ограничения на ввоз пшеницы: Минсельхоз внес поправки в приказ
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило изменения в приказ от 25 сентября 2023 года "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами". Документ размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 6 октября.
В ведомстве дополнили приказ строкой о том, что запрет на ввоз пшеницы не распространяется на транзит пшеницы через территорию Казахстана.
Вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий и транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан", - говорится в поправках в приказ.
Напомним, с 26 сентября введен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом. Кроме того, продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября сроком на 6 месяцев.
29.09.2023, 12:30 138656
Авария на ТЭЦ-3 в Караганде: акиму региона показали вышедшую из строя деталь
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
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Караганда. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания на ТЭЦ-3, из-за аварии на которой Караганда 28 сентября осталась без электричества, акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву продемонстрировали деталь оборудования, которая вышла из строя.
Как сообщает пресс-служба акимата области, глава региона потребовал разобраться в случившемся и принять меры, чтобы подобного не повторилось. Кроме того, поручил в ближайшее время перепроверить подготовку всех энергостанций, особо обратить внимание на вспомогательное оборудование.
Такой ситуации не было, чтобы сразу две станции сели на ноль. Меры были приняты оперативно, но возникают вопросы. Начинается отопительный сезон - нам нужны гарантии, что все пройдет нормально. Сейчас создана комиссия, будут выясняться причины случившегося. Необходимо дать принципиальную оценку ситуации. Рабочая группа должна перепроверить все станции", - сказал Ермаганбет Булекпаев.
Руководитель департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов сообщил, что расследование будет проводиться в течение десяти дней.
На совещании информировали, что ТЭЦ-3 сейчас работает в штатном порядке.
Станция готова к подаче тепла. Мы на себя берем ответственность, что нормально зайдем в отопительный сезон и город будет с теплом", - заверил директор ТОО "ККС" Сабыргали Идрисов.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана.
Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года. Во время визита в Павлодарскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, а также посетил Экибастузскую ТЭЦ.
Президент заявил, что ситуация, произошедшая прошлой зимой, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах.
29.09.2023, 11:40 109616
Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения - Токаев
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией".
Мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию. Что касается торговли традиционными товарами, то она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка "Иннопром", которую посетила представительная российская делегация во главе с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества", - цитирует президента МИА "Казинформ".
Ранее глава государства заявил, что Казахстан готов расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергокризиса.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?