Магзум Мирзагалиев назначен советником президента  

Доля экономически активной молодежи составляет 39% или 3,8 млн человек от общей численности рабочей силы в Казахстане

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей, - Доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на молодежном форуме Ассамблеи народа Казахстана "Адал адам - адал еңбек".





Он также рассказал, какие мероприятия предусмотрены в рамках проведения Года рабочих профессий.





В их числе:





создание новых рабочих мест;

утверждение профессиональных стандартов и новых учебных программ для получения востребованных на рынке труда навыков;

усиление взаимодействия между работодателями, школами и колледжами;

развитие института наставничества;

проведение ярмарок вакансий и обучение школьников и студентов ТиПО навыкам поиска работы и трудоустройства;

создание безопасных рабочих мест;

мероприятия, направленных на повышение имиджа рабочих профессий.





По словам вице-министра, совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет составит 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходиться более половины, и порядка 400 тыс. человек из них представляют собой рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства.





На сегодняшний день доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей. Для обеспечения качества подготовки кадров обновлено 1,6 тыс. профессиональных стандартов по рабочим профессиям. На их базе обновлено 87% образовательных программ", - уточнил вице-министр.





Он также рассказал о реализуемых проектах в сфере трудоустройства:





Цифровой банк навыков, включающий более 12 тыс. навыков и компетенций для повышения качества подготовки кадров.

Проект "Мансап компасы" - для выбора профессиональной карьеры и управлении своей карьерной траекторией.

Проект "Первое рабочее место", в рамках которого в 2024 году трудоустроено 9,6 тыс. человек. Его задачей является адресная поддержка молодежи NEET в преодолении барьеров на пути к трудоустройству.

Профессиональное обучение по запросам работодателей и обучение на рабочем месте. В текущем году порядка 12 тыс. человек пройдут такие курсы.

Функционал на электронной бирже труда, позволяющий студентам найти место прохождения производственной практики. На платформе доступны 643 курса, а обучение прошли более 400 тыс. человек.

Проект "Контракт поколений" - по передаче опыта и навыков от работников предпенсионного возраста молодым специалистам.

Проект "Бастау бизнес" по основам предпринимательства. Обучение проходят 25,6 тыс. молодых людей, из них 16,2 тыс. получили сертификаты.





Также молодежь может принять участие в проектах, реализуемых другими государственными органами, таких как "С дипломом в село", "Ауыл аманаты", "Ауыл - Ел бесігі".





Кроме того, на портале skills.enbek.kz онлайн-обучение по востребованным на рынке труда навыкам проходят 18,5 тыс. молодых людей, из которых 16,2 тыс. человек получили сертификаты.





Для открытия собственного бизнеса гражданам из числа социально-уязвимых слоев населения предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП. В прошлом году такие гранты получили 3,5 тыс. молодых людей.





В завершение своего выступления Сарбасов подчеркнул, что государственная политика в области обеспечения занятости молодежи направлена на раскрытие потенциала и создание условий для ее развития.



