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Максим Споткай назначен заместителем руководителя аппарата сената

15.05.2020, 20:35 8857
Максим Споткай назначен заместителем руководителя аппарата сената
Astana.gov.kz
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Заместителем руководителя аппарата сената парламента Республики Казахстан назначен Максим Споткай, передает Kazakhstan Today со ссылкой на сайт сената парламента РК.
 
Максим Споткай родился в 1991 году. Образование высшее. Окончил Омский государственный технический университет, инженер-менеджер.
 
Работал специалистом по работе с молодежью Аксуского городского филиала НДП Nur Otan, преподавателем казахского языка международной компании "Джей Энд Эс", главным редактором Омской казахской культурно-просветительской газеты ZamandaS, главным специалистом ПОФ ОО "Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта и информации", исполняющим обязанности председателя ТОП "Профцентр Павлодарской области", директором ТОО "Павлодар Профсервис", ведущим, главным экспертом РГУ "Когамдык келісім" при президенте РК, руководителем медиаредакции, заместителем генерального директора ТОО "Нур-Медиа", руководителем пресс-службы центрального аппарата партии Nur Otan, руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, государственным инспектором администрации президента РК.
 

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