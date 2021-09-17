Мамин дал ряд поручений во время визита в Алматы

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АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин сегодня проинспектировал инфраструктурное развитие Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках поездки глава правительства ознакомился с развитием селезащитной, энергетической, социальной, жилищной и туристической инфраструктуры мегаполиса, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В частности, Мамин проинспектировал ход строительства селезадерживающих плотин "Аюсай" и "Аксай", водозаборного сооружения "Каргалы", а также состояние моренных озер в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы. Их строительство защитит от селевых потоков нацпарк Иле-Алатау, объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорогу Алматы - санаторий "Алма Арасан" и Наурызбайский район. Мамин поручил завершить строительство плотин в установленные сроки: "Аюсай" - в октябре 2022 года, "Аксай" – в 2023 году.

Во время посещения Алматинской ТЭЦ-2 председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил премьер-министру о модернизации тепловой электростанции мегаполиса, а также других объектов Алматинского энергокомплекса. Реализация указанных проектов позволит минимизировать воздействие на окружающую среду путем снижения выбросов вредных веществ в атмосферу с 50,4 тыс. до 6,7 тыс. тонн в год, а также увеличить суммарную мощность станций на 472 МВт до 1300 МВт".

В индустриальной зоне Алматы Мамин посетил ТОО "Мясоперерабатывающий завод Бижан". Предприятие с полным циклом производства колбасных изделий выпускает 5,5 тонн продукции в сутки. Глава правительства также ознакомился с деятельностью завода по производству энергоэффективных архитектурных фасадов ТОО "КСМ ТехноВИД". Мощность предприятия составляет 475 тыс. квадратных метров энергосберегающих ПВХ и алюминиевых профильных конструкций в год.

В ходе посещения горнолыжного курорта "Шымбулак", визит-центров "Аюсай" и "Горельник" премьер-министру доложили о мерах по развитию туризма в Алматы и обеспечению безопасности туристов в горах. За 7 месяцев этого года инвестиции в сферу туризма мегаполиса составили 56,8 млрд тенге, что в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Реализуются проекты по развитию туристической инфраструктуры города - строительство отелей, глэмпинговых и кемпинг зон, визит-центров в горах, благоустройство горных троп и другие".

Премьер также ознакомился с проектом реконструкции киностудии АО "Казахфильм" имени Ш. Айманова, а также ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней Министерства здравоохранения РК со стационаром на 350 коек и многоквартирных жилых домов в микрорайоне Жас-Канат общей площадью 233 тыс. квадратных метров.

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