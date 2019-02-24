Мамин представил нового первого заместителя акима Туркестанской области

А. Мамин проинспектировал строительные площадки здания областного акимата, строительные площадки торгового центра, мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, жилищного массива и другие объекты. Осмотрел начало строительства музея-заповедника "Култобе", а также посетил выставку строительных материалов отечественных производителей, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
Первый вице-премьер А. Мамин, акимы Туркестанской и Кызылординской области Ж. Туймебаев и К. Кушербаев заложили фундамент нового объекта — Восточной бани - дар кызылординцев региону.
На совещании по перспективам развития Туркестанской области А. Мамин представил нового первого заместителя акима региона Космана Айтмухаметова, имеющего большой опыт работы в строительной, жилищно-коммунальной сфере и развитии инфраструктуры. Он работал акимом Акмолинской области, заместителем акима Астаны, вице-министром регионального развития РК.
"Благодаря историческому решению Елбасы начато масштабное строительство города Туркестан, как областного и культурно-духовного центра тюркского мира", - подчеркнул А. Мамин, отметив, что строительство города находится на особом контроле главы государства.
По итогам международного архитектурного конкурса, результаты которого подведены в декабре 2018 года, регионы Казахстана и национальные компании возведут уникальные объекты.
Алматинская, Акмолинская, Карагандинская области приступят к строительству городского парка, Павлодарская область - Центра обслуживания населения, Актюбинская область - реконструкции и благоустройству мавзолеев Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Бегим Султан, Атырауская область - комплекса "Улы дала елі", Восточно-Казахстанская область - музыкальных фонтанов, Северо-Казахстанская область - Спортивной школы олимпийского резерва, Жамбылская область - Визит-центра ИКЦ "Азрет Султан", Западно-Казахстанская - музыкальной школы, Костанайская область - Дворца бракосочетания, Алматы - медиа-центра, Шымкент - научно-универсальной библиотеки и так далее. Первоочередные объекты из этого перечня будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.
В ходе совещания аким области Ж. Туймебаев доложил о ходе строительства первоочередных объектов Туркестана.
Подводя итоги совещания, первый заместитель премьер-министра А. Мамин подчеркнул необходимость оперативного и качественного строительства объектов, своевременной сдачи их в эксплуатацию, старта работ на новых объектах Туркестана.
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