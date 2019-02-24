Мамин представил нового первого заместителя акима Туркестанской области

Туркестан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Вчера первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин во время рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с ходом строительства первоочередных объектов и провел совещание по перспективам развития региона, где представил нового первого заместителя акима региона Космана Айтмухаметова, передает Kazakhstan Today.

А. Мамин проинспектировал строительные площадки здания областного акимата, строительные площадки торгового центра, мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, жилищного массива и другие объекты. Осмотрел начало строительства музея-заповедника "Култобе", а также посетил выставку строительных материалов отечественных производителей, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Первый вице-премьер А. Мамин, акимы Туркестанской и Кызылординской области Ж. Туймебаев и К. Кушербаев заложили фундамент нового объекта — Восточной бани - дар кызылординцев региону.

На совещании по перспективам развития Туркестанской области А. Мамин представил нового первого заместителя акима региона Космана Айтмухаметова, имеющего большой опыт работы в строительной, жилищно-коммунальной сфере и развитии инфраструктуры. Он работал акимом Акмолинской области, заместителем акима Астаны, вице-министром регионального развития РК.

"Благодаря историческому решению Елбасы начато масштабное строительство города Туркестан, как областного и культурно-духовного центра тюркского мира", - подчеркнул А. Мамин, отметив, что строительство города находится на особом контроле главы государства.

По итогам международного архитектурного конкурса, результаты которого подведены в декабре 2018 года, регионы Казахстана и национальные компании возведут уникальные объекты.

Алматинская, Акмолинская, Карагандинская области приступят к строительству городского парка, Павлодарская область - Центра обслуживания населения, Актюбинская область - реконструкции и благоустройству мавзолеев Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Бегим Султан, Атырауская область - комплекса "Улы дала елі", Восточно-Казахстанская область - музыкальных фонтанов, Северо-Казахстанская область - Спортивной школы олимпийского резерва, Жамбылская область - Визит-центра ИКЦ "Азрет Султан", Западно-Казахстанская - музыкальной школы, Костанайская область - Дворца бракосочетания, Алматы - медиа-центра, Шымкент - научно-универсальной библиотеки и так далее. Первоочередные объекты из этого перечня будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

В ходе совещания аким области Ж. Туймебаев доложил о ходе строительства первоочередных объектов Туркестана.

Подводя итоги совещания, первый заместитель премьер-министра А. Мамин подчеркнул необходимость оперативного и качественного строительства объектов, своевременной сдачи их в эксплуатацию, старта работ на новых объектах Туркестана.

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