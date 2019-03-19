Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра РК

Руководителями государственных органов рассмотрены и выработаны меры по совершенствованию профилактики насильственных действий в выделенной среде. Подведены промежуточные итоги и определены основные направления дальнейшей работы в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН №2396. По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений", - проинформировала пресс-служба КНБ РК.
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