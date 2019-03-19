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Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра РК

18.03.2019, 16:20 7210
Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра РК
Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

Руководителями государственных органов рассмотрены и выработаны меры по совершенствованию профилактики насильственных действий в выделенной среде. Подведены промежуточные итоги и определены основные направления дальнейшей работы в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН №2396. По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений", - проинформировала пресс-служба КНБ РК.

 

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