Масштабная программа по восстановлению лифтов заработала в Карагандинской области

Караганда. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде презентовали лифт, восстановленный в многоэтажке Майкудука. Это первая ласточка пилотного проекта по реконструкции лифтового хозяйства в области. В домах, где оборудование вышло из строя два десятка лет назад, появятся новые лифты. Для решения многолетней проблемы акимат Карагандинской области заключил меморандум с Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ, передает Kazakhstan Today.

Вам лифт поменяли в рамках новой программы. Если люди согласны, мы готовы очень быстро восстановить неработающие лифты. Ваш дом - первая ласточка. В следующем году активно продолжим. Только по Караганде планируем восстановить 100 лифтов, из которых 70 - в Октябрьском районе. А вообще, по результатам ревизии, по области в многоэтажных домах выявили 361 неработающий лифт. Плюс эксплуатируются 800 лифтов, которые отработали нормативный срок. То есть впереди большая работа. До этого лифты меняли в год не больше десятка. Мы хотели бы темпы ускорить", - рассказал аким области Женис Касымбек жильцам многоэтажки в Майкудуке, проинформировали в пресс-службе главы региона.

До конца декабря по Караганде успеют установить ещё 9 лифтов, сообщил аким города Нурлан Аубакиров.

По словам директора Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области Данияра Дюсембаева, работа по восстановлению лифтов идёт на протяжении восьми лет.

Ежегодно меняли от 4 до 8 лифтов. Конечно, это мизер. Проблема большая. Чтобы сдвинуть вопрос с мёртвой точки, по инициативе акима области был подписан меморандум с республиканским центром. Это первый пилотный проект такого масштаба в стране. Центр предоставляет заём в размере 2 млрд тенге на восстановление лифтов в городах Карагандинской области. Первый транш мы получили", - отметил Данияр Дюсембаев.

Договорённости позволят восстановить все неработающие лифты в многоэтажных домах в течение трёх лет. Программа касается не только областного центра, но и других моно- и малых городов.

В нашем доме лифт не работал уже много лет. Я живу на 7-м этаже. Находился пешком за эти годы. Пришлось, конечно, уговаривать людей, обойти квартиры, пока все согласились. Но зато результат налицо. Лифт восстановили. Все соседи очень рады. Лифт - это первый шаг, а дальше хотим отремонтировать крышу и подъезд", - поделился Дулат Баймагамбетов, житель дома №20 микрорайона Восток-3.

Жильцы сами выбирают технические параметры оборудования и марку. Карагандинцы предпочли лифты белорусского производства, исходя из цены и качества.

В среднем один лифт обходится в 8 млн тенге. Собственники квартир будут возвращать кредит в течение 8 лет. Ежемесячный платёж с квартиры составит от 3 до 5 тысяч тенге, в зависимости от площади.

Установка одного лифта занимает чуть больше месяца. Время требуется на демонтаж старого оборудования, очистку и подготовку шахты. Нормативный срок эксплуатации - 25 лет, и производитель даёт гарантию на три года.

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