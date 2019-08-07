Кызылорда. 5 августа. Kazakhstan Today - Массовый cбор урожая в Кызылординской области начнется с 1 сентября, передает Kazakhstan Today.

На аппаратном заседании акимата региона обсудили подготовку к осеннему сбору урожая. С докладом по этой теме выступил и.о. руководителя областного управления сельского хозяйства Сеилбек Нурымбетов.

В текущем году по области засеяно 183,9 тыс. гектара сельскохозяйственных культур. В том числе основной культуры, риса, - риса - 87,3 тыс. гектара, зерновых 96,9 тыс. гектара, масличных культур 7 тыс. гектаров, кормовых 62,7 тыс. гектара, картофеля, овощей, бахчевых - 17,2 тыс. гактара. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,6 тыс. гектара", - сообщил Нурымбетов.

На сегодня 69 тыс. гектаров риса обработано гербицидами, 66,9 тыс. гектара - удобрениями. Полностью завершены работы по уборке зерновых культур на площади 1,3 тыс. гектара.

В целом по области убрано 3,8 тыс. гектара озимой пшеницы, получено 9,7 тыс. тонн продукции (при средней урожайности 25,6 центнера), собрано 527 гектаров яровой, ячменя, всего 440,4 тонны продукции (при средней урожайности 8,4 центнера) и 58 гектаров овса - 40,6 тонны продукции (при средней урожайности 7,0 центнера).

Сельхозформирования области начали подготовку к осенне-уборочным работам. Работы по уборке урожая планируется начать в отдельных хозяйствах после 20 августа, а в целом по области с 1 сентября текущего года, проинформировала пресс-служба акима региона.

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