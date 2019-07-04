Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.

"Продолжая социальную стратегию Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал ряд важных мер государственной поддержки социально уязвимых слоев населения. И это при непростой экономической ситуации в мире. Сегодня мы одобрили поправки в проект закона "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", которые направлены прежде всего на решение актуальных социальных проблем граждан", - сказал Н. Нигматулин.

Как подчеркнул председатель мажилиса, теперь центральные и местные государственные органы должны так организовать работу, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся, те, у кого тяжелая жизненная ситуация.

В связи с этим Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на эффективности использования выделенных средств, отметив, что осенью в рамках парламентского контроля депутаты мажилиса намерены вернуться к этому вопросу и проанализировать достигнутые результаты.

Всем нам - и членам правительства, и депутатскому корпусу - надо провести большую разъяснительную работу среди населения. И после завершения сессии депутаты во время выездов в регионы должны активно включиться в эту работу", - сказал Н. Нигматулин.

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