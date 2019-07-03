Правительство РК одобрило проект уточненного республиканского бюджета на 2019 год

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов представил проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год, передает Kazakhstan Today.

"Уточнение предлагается провести с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле", - сказал Смаилов.

Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год также остаются без изменений: поступления - 10,5 трлн тенге; расходы - 11,9 трлн тенге; дефицит - 1,4 трлн тенге, или 2,1 % к ВВП.

Финансовое обеспечение реализации поручений президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание Фонда прямых инвестиций (300 млрд тенге из 370 млрд тенге).

Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям.

Первое. Снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам.

В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика, отнесенного к категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. На эти цели проект предусматривает расходы в сумме 88,5 млрд тенге, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Второе. Расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи.

На эти цели будет направлено 138,6 млрд тенге, в том числе: 1,5 млрд тенге - на выделение с 1 сентября дополнительно 5 тысяч образовательных грантов в вузах для детей из малообеспеченных и многодетных семей; 2,4 млрд тенге - на увеличение с 1 сентября стипендий учащихся по рабочим специальностям в ТИПО на 30%. Это затронет 122 тысячи учащихся; 49,2 млрд тенге - на обеспечение мерами содействия занятости безработных и самозанятых через краткосрочное профессиональное обучение, программу "Бастау Бизнес", а также увеличение объема микрокредитования на селе и количества грантов на стартап проекты по госпрограмме "Енбек"; 14,4 млрд тенге - на увеличение объемов строительства арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент с 1 тыс. квартир до 3 тыс. квартир с общим охватом 10 тыс. человек; 70 млрд тенге - на закрытие потребности в средствах на адресную социальную помощь в связи с переносом выплат АСП на 1 апреля; 1,1 млрд тенге - на обучение студентов ТиПО и вузов основам предпринимательства.

Третье. Проектом предлагается увеличить резерв правительства на 72,9 млрд тенге. Часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арыс

Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 35,9 млрд тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения.

О дополнительных мерах, принимаемых Национальным банком в реализацию указа главы государства, в том числе о мерах регулирования выдачи беззалоговых потребительских займов, доложил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

По его словам, в целях реализации указа президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Нацбанком РК совместно с правительством РК, банками и микрофинансовыми организациями разработан механизм по погашению займов граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и по состоянию на 1 июня 2019 года имеющих беззалоговый кредит, на сумму не более 300 тыс тенге. Также разработаны меры по снижению долговой нагрузки для лиц, имеющих социальный статус, путем погашения части общей задолженности, прощения штрафов и пени, предусмотрены меры регуляторного характера для недопущения дальнейшего роста долговой нагрузки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства