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Мажилис одобрил поправки в законодательство, декриминализирующие клевету

06.05.2020, 18:46 6616
Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам исполнительного производства", передает Kazakhstan Today.
 

Принятие законопроекта позволит внедрить современные технологии, повысит прозрачность и доступность системы принудительного исполнения. Кроме того, гарантируется эффективное исполнение предписаний, выданных государственными инспекторами труда по вопросам невыплаты работодателями заработной платы, а также усовершенствуется дисциплинарная практика частных судебных исполнителей", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

 
Указанный законопроект предусматривает перенос статьи о клевете из Уголовного в Административный кодекс.
 
Коме того, мажилис одобрил сегодня во втором чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса с сопутствующими поправками. Проект направлен на закрепление гарантий, которые позволят гражданам реально участвовать в процессе принятия управленческих решений, и установление эффективных механизмов защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде, отметили в мажилисе. 
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев принял решение декриминализировать статью Уголовного кодекса о клевете
 

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