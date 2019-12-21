Токаев декриминализирует статью Уголовного кодекса о клевете

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял решение декриминализировать статью Уголовного кодекса о клевете. Об этом он заявил сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Мною принято решение декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса (Клевета) и перевести ее в Административный кодекс", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Мы также сумели достичь разумного компромисса по статье 174 Уголовного кодекса (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. - Прим. агенства). Предлагается гуманизировать данную статью - внести изменения в существующую редакцию, более корректно ее изложить. Например, отказаться от формулировки "возбуждение" и использовать вместо нее более точное юридическое понятие "разжигание", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "демократия должна служить развитию и созиданию, а не разобщенности и развалу".

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