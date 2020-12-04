Мажилис одобрил ряд законопроектов

Нур-Cултан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.

В первом чтении палата одобрила законодательные поправки по вопросам науки.

Разработанный депутатами законопроект направлен на усовершенствование правового механизма грантового и программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности, повышение конкурентоспособности научного потенциала", - сообщила пресс-служба мажилиса.

Отмечается, что законопроектом предусматривается наделение национальных научных советов функциями в части финансирования из государственного бюджета проектов коммерциализации. Также предусматривается, что при принятии решения о государственном финансировании члены национальных научных советов будут осуществлять его путём открытого голосования и в пределах средств, утвержденных в бюджете на соответствующий год.

Кроме этого, устанавливается, что в конкурсе на грантовое финансирование коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности участвуют только аккредитованные субъекты научной и научно-технической деятельности.

Предусматриваются меры материального поощрения лучших научных работников путём присвоения им звания "Лучший научный работник" и наделение грантом в размере 2000 МРП.

Также в первом чтении мажилис одобрил предлагаемые депутатами изменения и дополнения в кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам добычи урана. Предусматривается, в частности, усовершенствование процедуры продления периода добычи урана, предоставление недропользователям возможности проведения в период добычи урана доизучения (доразведки) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения урана.

Предлагается также закрепить дополнительные обязательства недропользователя по реализации проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона, в случае превышения прироста объемов запасов месторождения урана к начальным на 30 и более процентов.

Кроме того, палата одобрила депутатские новшества в закон "О нотариате", а также ратификационный законопроект - Соглашение между Казахстаном и ОАЭ о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в столицах государств для нужд посольств обеих стран.

Во втором чтении мажилис одобрил законопроект "О признании утратившим силу закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" и законодательные поправки по вопросам ветеринарии.

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