Система Orphus

Мажилис одобрил Соглашение ОДКБ о сотрудничестве в области информационной безопасности

30.01.2019, 12:28 9537
Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрил проект закона о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности, передает Kazakhstan Today.
 
Документом, в частности, предусматривается формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности, сообщила пресс-служба мажилиса. 
 
Также мажилис одобрил ратификационные законопроект о Соглашении Казахстана с Беларусью о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности
 
Помимо этого, депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам транспорта. В ходе обсуждения законопроекта затронуты правила перевозки тяжеловесных грузов. Как отметил спикер палаты Нурлан Нигматулин, специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза нужно выдавать только в том случае, если этот груз невозможно разделить на части и перевозить разными машинами или прицепами.
 
По информации пресс-службы, в целом законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизацию контрольных функций на транспорте. Проект закона предусматривает также приведение национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

И, кроме того, регулируется деятельность мобильных приложений заказа такси.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров