Мажилис одобрил Соглашение ОДКБ о сотрудничестве в области информационной безопасности

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрил проект закона о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Документом, в частности, предусматривается формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности, сообщила пресс-служба мажилиса.

Также мажилис одобрил ратификационные законопроект о Соглашении Казахстана с Беларусью о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.

Помимо этого, депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам транспорта. В ходе обсуждения законопроекта затронуты правила перевозки тяжеловесных грузов . Как отметил спикер палаты Нурлан Нигматулин, специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза нужно выдавать только в том случае, если этот груз невозможно разделить на части и перевозить разными машинами или прицепами.

По информации пресс-службы, в целом законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизацию контрольных функций на транспорте. Проект закона предусматривает также приведение национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.





И, кроме того, регулируется деятельность мобильных приложений заказа такси.

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