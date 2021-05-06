Мажилис принял закон, запрещающий продажу земель иностранцам

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании согласились с внесенными сенаторами уточнениями в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам земельных отношений" считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства, пишет Kazpravda.kz

Сенат предложил разрешить предоставлять земли для индивидуального лесоразведения только гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам РК без иностранного участия.

Документом также предусмотрена процедура отчуждения сельскохозяйственных земель в случае прекращения казахстанского гражданства лицом, являющимся членом или акционером юридического лица Республики Казахстан. В целом этот законопроект защищает прежде всего интересы нашего народа и государства.

Также предусматривается, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранным участием не могут быть продлены, поэтому будут находиться во владении только до истечения срока использования.

При этом кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. Сельхозземли они могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства.

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