Мечеть на 7 тыс. человек строится в Алатауском районе Алматы

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Мечеть на 7 тыс. человек строится в Алатауском районе Алматы15.06.2018
Государство  17:56

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом строительства новой мечети в Алатауском районе. Глава мегаполиса поручил ускорить темпы работ и уделить особое внимание техническому надзору, а также качеству используемых материалов, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день на участке проводятся дополнительные инженерно-геологические изыскания, а также забивка бетонных свай в связи с неустойчивостью грунтов. Общая площадь планируемого к возведению здания составляет 16 тыс. квадратных метров, вместимость - 7 тыс. человек. Согласно проекту мечеть имеет несколько минаретов высотой до 49 метров. По центральной оси комплекса будет расположен основной корпус с пятью куполами. Также проектом предусмотрены административный блок, исламская библиотека, женский корпус с молельным залом, обрядовый зал для проведения ритуалов и технический блок, сообщила пресс-служба акима города.

Мечеть возводится за счет частных средств. Окончание строительных работ запланировано на 2020 год.

В целом в развитие Алатауского района, ставшего центром притяжения северо-западной части города, инвестировано более 300 млрд тенге. За 10 лет построены новые поликлиники, школы, детские сады, возводятся жилые микрорайоны. Более 1,7 тыс. очередников получили комфортное жилье в Атлетической деревне, "Алматы арена" и легкоатлетический стадион стали средоточием молодежного спорта.
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