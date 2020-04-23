Медвузы Казахстана уже 15 лет не выпускают эпидемиологов

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Представитель партии "Ак жол" Азат Перуашев обратился к премьер-министру Казахстана с депутатским запросом по поводу подготовки эпидемиологов в медицинских вузах РК, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается в запросе, нынешняя чрезвычайная ситуация выявила ряд острых проблем, среди которых вопрос подготовки эпидемиологов в Казахстане.

Как сообщают обратившиеся в нашу фракцию представители медицинского сообщества, в Казахстане уже полтора десятка лет вообще не ведётся подготовка кадровых эпидемиологов. Существовавшие до 2005-2007 годов санитарно-эпидемиологические факультеты медицинских вузов были объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины. С тех пор специальность "Эпидемиология" исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификационные требования к ней", - отметил Перуашев.

По его словам, это произошло и по объективным причинам - выпускники не могли найти работу по специальности, а органы СЭС сделали упор на требованиях госслужбы, а не на специальных компетенциях соискателей.

Последние кадровые эпидемиологи остаются, в основном, в органах контроля качества и безопасности товаров и услуг или выдавлены в частную сферу. После ухода на пенсию их место займут в основном организаторы общественного здравоохранения, то есть менеджеры и юристы. Между тем, профилактика и борьба с эпидемиями требует знания иного профиля, включая вирусологию, иммунологию, биохимию и так далее. Поэтому наш оптимизм по поводу низкого уровня пандемии в стране хотя и подтверждается фактами, но пока должен быть крайне осторожным в силу немногочисленности людей, способных профессионально оценивать тенденции эпидемии. И уж тем более трудно оценивать эпидемиологическую ситуацию на уровне отдельных предприятий, которые постепенно возвращаются к работе. Хотя именно на местах решается исход противостояния с пандемией", - сказал депутат.

Он отметил, что потеря эпидемиологов - только один пример несоответствия системы здравоохранения, её норм и приоритетов глобальным вызовам времени.

И не только системы здравоохранения. Но сейчас всё внимание именно на ней и на героизме наших медиков, собственным здоровьем закрывающих подобные бреши, непрофессионализм и злоупотребления местных чиновников от медицины. Благо, что сам Минздрав демонстрирует оперативность и открытость сигналам общества. Недаром во многих странах произошла переоценка ценностей и зазвучали нелестные сравнения миллионных гонораров "звёзд" профессионального спорта и шоу-бизнеса со скромностью рядовых врачей, и о том, чей труд оказался для общества важнее. Наступила новая, гораздо более суровая реальность не только в экономике и уровне жизни, но и в сфере угроз здоровью населения, где прежняя система управления рисками оказалась неэффективной", - считает Перуашев.

В этой связи фракция Демократической партии "Ак жол" просит правительство принять незамедлительные меры по: созданию специализированного Эпидемиологического центра на базе Карагандинского или Западно-Казахстанского медицинских университетов (где ранее имелись соответствующие факультеты); восстановлению специальности "эпидемиология" в медицинских вузах, утверждению образовательной программы и квалификационных требований к ней; выделению дополнительных грантов для абитуриентов по данной специальности в новом учебном году, включая обучение в ведущих зарубежных вузах по программе "Болашак"; переподготовке достаточного числа медицинских работников для обеспечения надлежащего контроля эпидемиологической ситуации на местах; введению для сотрудников Комитета контроля безопасности товаров и услуг обязательных требований по владению санитарно-эпидемиологическими знаниями на уровне профильных медработников.

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