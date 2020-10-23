Международные рейтинги не производят впечатления на граждан - Токаев

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главную причину перехода к лаконичным национальным проектам, передает Kazakhstan Today.

Системное планирование невозможно без объективной диагностики. В этих целях в ведение нового агентства ( Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан . - Прим. агентства) были переданы функции по учету и статистике. Показательно, что этот вопрос ранее обсуждался на площадке НСОД", - сказал Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия.

Он отметил, что логика масштабной перестройки системы государственного планирования продиктовала решение о переходе к лаконичным и понятным всем людям национальным проектам, которые ориентированы на конкретные результаты.

Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далекой перспективе, а уже в ближайшее время. Надо понимать, что международные рейтинги при всей их важности уже не производят впечатления на граждан и не оказывают эффекта на их социальное самочувствие", - сказал глава государства.

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