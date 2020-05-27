Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы по усилению контроля за соблюдением карантина

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы по усилению контроля за соблюдением предписанного карантинного режима населением страны, передает Kazakhstan Today.
В ряде регионов наблюдается прирост заболеваемости, что в первую очередь связано с несоблюдением карантинных мер. Во исполнение поручений главы государства регионам необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и принять необходимые меры по их соблюдению как гражданами, так и организациями, предприятиями, субъектами предпринимательства", - отметил Е. Тугжанов.
Акиматам регионов и государственным органам поручено:
- снизить уровень социальных контактов в трудовых коллективах (привлекать к работе не более 50% сотрудников);
- организовать контроль за ношением масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
- обеспечить условия соблюдения социального дистанцирования;
- обеспечить контроль загрузки общественного транспорта только по количеству посадочных мест, допуск пассажиров в салон только в масках;
- усилить дезинфекционные мероприятия с участием сотрудников обороны, внутренних дел в общественных местах, на предприятиях, организациях и объектах.
Исполнение данных поручений будет отслеживаться правительством на постоянной основе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане зарегистрировано 8969 случаев КВИ, 4560 человек выздоровели, 35 скончались.
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