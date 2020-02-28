МИД рекомендует вернуться на родину находящимся в Южной Корее гражданам Казахстана

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана, находящимся в Южной Корее, вернуться на родину до введения ограничений по количеству авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

Нашим посольством в Сеуле предприняты ряд мер по оповещению наших граждан о ситуации с коронавирусом в Южной Корее. Дипломаты устанавливают связь с нашими соотечественниками посредством мессенджеров, социальных сетей и путем размещения необходимой информации на официальных интернет-ресурсах посольства, а также консультируют по телефону. Создан оперативный штаб, чат в мессенджере WhatsApp, круглосуточно работает телефон горячей линии. Ежедневно проводится постановка граждан на консульский учет", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, на сегодняшний день в Южной Корее находятся более 35 тыс. граждан РК, из них нелегалы - около 12 тыс. При этом на консульском учете состоят 848 человек.

Как известно, с 1 марта текущего года будут сокращены авиарейсы между Казахстаном и Южной Кореей и в этой связи просим наших граждан, которые находятся там, вернуться на родину до вступления этих ограничений", - сообщил официальный представитель.

По его информации, в посольстве Казахстана в Италии также создан штаб, который оповещает наших соотечественников через мессенджеры и соцсети, сайт посольства, по телефонам горячей линии.

По нашим данным в Италии проживает около 1800 граждан РК, из них на консульском учете состоят 673 граждан. По последней информации среди зараженных граждан РК нет.

Казахстанские дипломаты в Иране также мониторят эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания, находятся на связи со всеми соотечественниками. Среди зараженных граждан РК нет. В настоящее время на территории Ирана временно проживают около 170 казахстанцев. На консульском учете состоят 119 граждан. Рейс Тегеран - Алматы - Тегеран совершался один раз в неделю, по понедельникам. На данный момент авиасообщение приостановлено", - сказал Смадияров.

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