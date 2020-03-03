МИД прокомментировал информацию об отмене выдачи виз гражданам Казахстана в Саудовскую Аравию

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал информацию об отмене выдачи туристических виз гражданам Казахстана в Саудовскую Аравию, передает Kazakhstan Today.

Изначально информация в СМИ была некорректной. В списке, который был опубликован, было семь стран, хотя на самом деле ограничения касались 21 страны", - сказал он, пояснив, что Казахстан был указан в числе семи стран, которые вошли в число 49 стран, граждане которых могли получить визы по прибытии в Саудовскую Аравию в аэропорту.

По его словам, остальные 14 стран были обязаны оформить визы и только после этого приезжать в Саудовскую Аравию. Информация была некорректная и получилось, как будто у нас есть коронавирус.

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