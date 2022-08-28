МИИР предлагает ряд изменений по контролю качества строительства

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В рамках проекта "Ашык сагат аланы" состоялось обсуждение вопросов улучшения качества строительных работ, в котором приняли участие представители Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, бизнес-сообщества, РГП "Градкадастр", АО "КазНИИСА", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил руководитель управления градостроительного и архитектурно-строительного контроля КДСЖКХ Тимур Бижанов, за последнее время участились случаи нарушения строительства без разрешительных документов.

Министерство на постоянной основе ведет жесткий контроль за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства объектов.

На сегодня органами ГАСК МИО принято 8291 уведомление о начале строительства. Введено порядка 5724 объектов, из них жилье - 934. В текущем году количество введенных объектов уменьшилось на 34% (в 2021 году введено 8658 объектов).

Органами ГАСК МИО проведено 862 проверки, что выше на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Всего по результатам проверок привлечены к административной ответственности 2113 субъектов, что выше на 39% к аналогичному периоду прошлого года.

Вместе с тем органами ГАСК в отношении экспертных организаций всего составлено 40 административных материалов, 34 организации привлечены к ответственности, из них 6 организаций привлекались дважды.

На сегодня действующая система государственного контроля не позволяет охватить строящиеся объекты без наличия обращений и положительного решения акимов о назначении проверок в рамках моратория. В этой связи министерством предлагается внедрить механизм планового контроля объектов. Принцип предусматривает добровольное соглашение заказчика на проведение планового контроля ГАСКом. По результатам планового контроля штрафные и ограничительные меры не применяются", - отметили в МИИР.

Отмечается, что наибольший эффект предлагаемого вида контроля заключается в постоянном государственным контроле всех циклов строительства (начиная с рытья котлована до благоустроительных работ) и в совокупности с лабораторным контролем позволит повысить качество строительства.

Также ряд изменений предлагается внедрить и в процедуру приемки объектов в эксплуатацию.

На сегодняшний день органами ГАСК сверка акта приемки осуществляется камерально без выезда на объект.

Ввиду чего наблюдается явное пренебрежение застройщиками качеством строительства, и объекты принимаются со строительными недоделками.

В связи с чем предложено два механизма. Во-первых, в случае если ранее проводился плановый контроль объекта, ГАСК будет участвовать в приемке (выдает заключение) без выезда.

Во-вторых, в случае отказа заказчика от добровольного плана контроля ГАСК при поступлении акта приемки будет выезжать на объект и выдавать заключение.

Кроме того, в целях исключения нарушений в рамках закона по вопросам введения бизнеса установлены требования, предъявляемые органами ГАСК при приеме уведомления о начале СМР до сверки актов приемки объектов в эксплуатацию.

Данные предложения предусмотрены проектом закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".