МИИР РК усилит контроль за качеством строительства

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министерством индустрии проводится активная работа по усилению контроля за качеством строительства и его прозрачностью, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МИИР, на сегодняшний день уже разработан и внедряется единый строительный портал, который позволит аккумулировать всех участников строительства в единой цифровой среде.

Принцип работы в системе подразумевает автоматическую выгрузку проектно-сметной документации с портала вневедомственной экспертизы и оформление всей строительной документации в цифровом виде (акты, журналы, предписания). Работа в системе построена таким образом, что невозможно принять объем с отклонением или завышением от проекта либо принять невыполненный объем работ. Уже на данном этапе в систему загружены все строительные реестры, запущены модули по тестированию экспертов на знание строительных норм и отчетности технического надзора", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что при сдаче тестирования система автоматически проверяет подлинность тестируемого специалиста, тем самым исключает факт подмены тестируемого, а также исключает факт изменения результатов.

Технадзоры посредством ЭЦП подают ежемесячные отчеты с прикреплением сведений о ходе строительства и фотоматериалов. Это позволяет ГАСК проводить камеральный мониторинг строящихся объектов.

Кроме того, министерство планирует усилить контроль за строительством со стороны ответственных государственных органов путем добавления в приемку объектов в эксплуатацию органов ГАСК.

На сегодня разрабатываются соответствующие поправки в законодательство.

Данная мера позволит исключить принятие в эксплуатацию недоброкачественных объектов со строительными недоделками", - отметили в пресс-службе МИИР РК.