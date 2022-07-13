МИИР введет обязательную экспертизу качества ремонта улиц населенных пунктов

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Методику определения рейтинга акиматов по качеству дорог планируется утвердить до конца текущего года, сообщает пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), передает KAZAKHSTAN TODAY.

МИИР подготовило ряд системных мер, направленных на усиление контроля в отрасли, а также актуализацию профильных нормативных актов.

В частности, подготовлен законопроект по вопросам транспорта, который предусматривает введение обязательной экспертизы качества ремонта дорог в населенных пунктах через РГП "Национальный центр качества дорожных активов", который будет выдавать заключение на соответствие нормативам, а также солидарной ответственности технического надзора и проектных организаций за образование дефектов в гарантийный период", - сообщили в ведомстве.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день после сдачи дорог в эксплуатацию технадзор и проектные организации не несут ответственности в случае некачественных проектных решений и выявления дефектов.

В данный момент проект закона находится на рассмотрении в мажилисе парламента РК.

Кроме того, министерство актуализирует и сами нормативы в автодорожной отрасли, которых насчитывается порядка 1200. Они регулируют организацию проведения работ, вопросы контроля качества, содержания и т.д. По данным документам проводится работа по их переработке с учетом международного опыта и технологий, а также применения современных материалов.

В качестве дополнительной стимулирующей меры МИИР РК разработана методика определения рейтинга акиматов областей по качеству дорог. Утвердить ее планируется до конца текущего года.

Напомним, на сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 157 тысяч км. В том числе 25 тысяч км дорог республиканского значения, 71 тысяча км - местного значения и 61 тысяча км дорог улиц населенных пунктов.

В рамках действующего законодательства компетенция по дорогам республиканского значения закреплена за Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "КазАвтоЖол", по дорогам местного значения и улицам населенных пунктов ответственными определены МИО.