Миллионные хищения выявили в детсадах СКО

Закиева доложила Токаеву о практической реализации норм закона по защите прав детей и женщин

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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей. В закон вошел блок норм, инициированных уполномоченным по правам ребенка совместно с гражданским сектором.





Динара Закиева в свою очередь рассказала о работе по практической реализации данных законодательных норм.





В частности оно доложила о работе единого контакт-центра "111", а также о том, что в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности.





Также начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей, прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства, в партнерстве c ФНБ "Самрук Қазына", фондами "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" открыты 6 аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.





Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа "Закон и порядок" среди школьников.





В этой связи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.





В ходе встречи были обсуждены вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.





В завершение глава государства отметил необходимость принятия комплексных мер по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков. Наряду с этим президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.



