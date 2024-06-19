18.06.2024, 12:32 47266
Миллионные хищения выявили в детсадах СКО
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Хищения бюджетных средств на сумму более 18 млн тенге выявлены в дошкольных организациях Северо-Казахстанской области, сообщает прокуратура региона.
Также во время проверки прокуроры выявили несоблюдение норм санитарных и противопожарных правил.
В Айыртауском районе в дошкольном учреждении выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге, по которому районным надзорным органом начато досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества. - Прим.ред), ведутся следственные действия. В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов вопреки требованиям закона по госзаказу оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Также практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности.
По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 32 к административной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 17 млн тенге, нарушения устранены", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что с начала года органами прокуратуры по линии несовершеннолетних защищены права 15 тыс. детей, к различным видам ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц.
Ранее сообщалось, что детсады Жезказгана закупали продукты по завышенным ценам, в частности хлеб по 475 тенге. А в детсаду Жетысуской области били малышей. По факту ведется расследование.
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18.06.2024, 17:59 30356
В Казахстане предотвратили нерациональное использование более 7 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане антикоррупционные волонтеры предотвратили нерациональное использование более 7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Проект "Антикоррупционное волонтерство", запущенный в августе прошлого года, объединил в свои ряды более 2,7 тысячи активистов. Благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 7 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, после вмешательства волонтера акимат города Уральска отменил закупку оборудования для видео-конференц-связи на сумму 45 млн тенге, так как рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет около 4 млн тенге.
Также в столице волонтеры проверили состояние 30 квартир, выданных по программе "Арендное жилье для работающей молодежи".
По результатам проверки подрядчики устранили многочисленные недостатки, такие как отсутствие радиаторов и электрических розеток, а также незавершенные строительно-монтажные работы и другие дефекты. Благодаря деятельности антикоррупционных волонтеров обеспечивается общественный контроль", - добавили в агентстве.
Ранее Антикор предотвратил нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге.
18.06.2024, 15:30 37596
Жилье для детей-сирот, суицидальные настроения среди подростков: о чем говорил Токаев с детским омбудсменом
Закиева доложила Токаеву о практической реализации норм закона по защите прав детей и женщин
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей. В закон вошел блок норм, инициированных уполномоченным по правам ребенка совместно с гражданским сектором.
Динара Закиева в свою очередь рассказала о работе по практической реализации данных законодательных норм.
В частности оно доложила о работе единого контакт-центра "111", а также о том, что в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности.
Также начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей, прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства, в партнерстве c ФНБ "Самрук Қазына", фондами "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" открыты 6 аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.
Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа "Закон и порядок" среди школьников.
В этой связи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.
В ходе встречи были обсуждены вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.
В завершение глава государства отметил необходимость принятия комплексных мер по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков. Наряду с этим президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.
Напомним, закон о семейно-бытовом насилии начал действовать в Казахстане 16 июня.
18.06.2024, 14:00 43326
Ерхат Искалиев покинул пост главы "СК-Фармация"
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ерхат Искалиев освобожден от должности председателя правления ТОО "СК-Фармация", сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация" Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом министра здравоохранения он освобожден от занимаемой должности с 18 июня", – проинформировали в пресс-службе ведомства.
Пост главы "СК-Фармация" Искалиев занимал с июля 2020 года.
18.06.2024, 11:17 50346
Треть утонувших в Казахстане - дети Дополнено
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодно из общего числа утонувших на водоемах треть составляют дети. Только с начала июня на водоемах страны утонули уже несколько детей, заявил на заседании правительства, посвященном мерам обеспечения безопасности на воде, премьер-министр Олжас Бектенов.
На прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море оставшийся без присмотра утонул двухлетний ребенок", - озвучил данные по несчастным случаям глава правительства.
Он поручил увеличить число патрулей и оборудовать новые безопасные зоны для купания на водоемах, особенно в Кызылординской, Жетысуской областях, а также в областях Абай и Улытау, где количество мест отдыха не превышает 10.
Надо увеличить количество проводимых патрулирований. Полицейским, сотрудникам МЧС надо пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов", - подчеркнул премьер-министр.
Бектенов также напомнил о трагически закончившихся случаях катания людей на неисправных судах. В связи с этим Министерству транспорта совместно с акиматами регионов поручено принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов.
Нужен жесткий контроль в этом вопросе", - подчеркнул глава правительства.
В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, что в Казахстане за купание в нетрезвом виде оштрафовали порядка 3 тыс. нарушителей, из них 49 человек - в этом месяце. Он также доложил о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности на водоемах. По его словам, особое внимание уделяется безопасности детей.
Спасатели обучают их навыкам спасения и оказания первой помощи. Проводят инструктажи с родителями и воспитателями детских лагерей. Лишь в 19 из более 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания. С начала года проведено свыше 26 тыс. рейдов", - рассказал Аринов.
Всего на водоемах страны функционируют 42 спасательных поста МЧС. В 2025 году завершится строительство трех модульных станций на озерах Шалкар, Имантау и в городе Косшы. Необходимы еще 15 станций на крупных водоемах. На летний период создаются дополнительные мобильные посты. Там ведут дежурство и патрулирование на воде. С начала года спасено 76 человек, с начала июня - 24.
Мы планомерно закупаем современные катера, дроны и средства спасения. Ведем работу по созданию национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области. Совместно с акиматами ежегодно увеличиваем разрешенные места для купания и отдыха. Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе 2GIS. До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа", - доложил Аринов.
Дополнено 18.06.2024, 12.08
На заседании правительства Бектенов также поручил обеспечить безопасность оросительных каналов, арыков и городских фонтанов, в которых каждый год купаются дети.
В прошлом году в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах запрещено. Об этом постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Это мы видим и в Астане, и Алматы, в других городах. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать там купание детей", - подчеркнул Бектенов.
Он также поручил акиматам установить ограждения на каналах и арыках.
В марте в Туркестанской области в оросительном канале утонул пятилетний мальчик. На днях в Костанайской области утонули две девочки, которые купались в реке без присмотра взрослых.
18.06.2024, 08:59 56206
Солдат-срочник впал в кому: Минобороны Казахстана опубликовало официальное сообщение
Состояние госпитализированного солдата оценивается как тяжелое
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление после поручения президента Касым-Жомарта Токаева провести расследование обстоятельств случившегося с 19-летним солдатом-срочником.
9 июня 2024 года в центральную районную больницу села Кордай Жамбылской области в экстренном порядке госпитализирован военнослужащий срочной службы Гвардейского гарнизона. Накануне с жалобами на общее недомогание и высокую температуру он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя поселка городского типа Гвардейский. После проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония", - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что "состояние госпитализированного солдата оценивается как тяжелое".
Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта. При поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было", - уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, "по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело".
Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Дело находится на особом контроле министра обороны РК", - подчеркнули в Минобороны.
18.06.2024, 08:35 57546
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создадут в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК разработало проект постановления, согласно которому планируется создать Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в документе.
Постановление будет введено в действие со дня его подписания.
Напомним, в начале июня мажилисмены приняли во втором чтении поправки в закон "Об игорном бизнесе", ужесточающие ответственность за организацию деятельности интернет-казино и рекламу букмекерских контор и тотализаторов.
17.06.2024, 19:42 76306
Будет ли МИД участвовать в рассмотрении петиции против пропаганды ЛГБТ в Казахстане
Судьбу петиции, скорее всего, будет решать МКС РК
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В состав рабочей группы по рассмотрению петиции против пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан может войти Министерство иностранных дел Казахстана, передает корреспондент агентства.
Если такая рабочая группа будет, обязательно МИД будет участвовать", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Он предположил, что судьбу петиции будет решать Министерство культуры и информации РК.
Ранее сообщалось, что петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
Министр культуры и информации Казахстана заявила, что в Казахстане могут увеличить порог числа голосов для рассмотрения петиций.
17.06.2024, 15:47 62051
Солдат-срочник впал в кому в войсковой части в Отаре: Токаев потребовал наказать виновных
Фото: Кадр из видео Минобороны
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование", - написал Уали на своей странице в соцсетях.
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