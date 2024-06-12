Хлеб за 475 тенге: по завышенным ценам закупали продукты детсады Жезказгана

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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о сносе здания по проспекту Достык, 170/1.





Согласно информации управления градостроительного контроля, строительство на участке было начато собственником еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Позднее участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство за отсутствием согласованного эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, авторского и технического надзоров. Также новый собственник возвел на территории незаконные торговые объекты.









Управлением подан иск в Медеуский районный суд на снос здания, который судом был удовлетворен. Управлением также был подан иск уже на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года вынесено решение о сносе торговых объектов. Решение суда на сегодняшний день исполнено, павильоны снесены.





По данным управления, по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесено 36 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы, такие как "Мечта" и KHAN.



