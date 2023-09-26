Минэнерго РК не прогнозирует дефицита бензина АИ-95

Запасы на конец сентября плюс производство октября позволяют говорить о том, что Казахстан пройдет ремонтный период АНПЗ без потрясений

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что остановка АНПЗ на плановый ремонт не повлияет на рынок топлива в Казахстане.





С 1 октября по 3 ноября планируется остановка Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответственно, не будет производиться выпуск бензина и дизельного топлива. Однако ремонтный период пройдет без дефицита ГСМ.





По информации Минэнерго РК, запасы на конец сентября плюс производство октября позволяют говорить о том, что Казахстан пройдет ремонтный период АНПЗ без потрясений.





Также вице-министр подчеркнул, что у Казахстана с Россией подписаны индикативные балансы на поставку 40 тысяч тонн бензина. Ерлан Аккенженов добавил, что теперь Казахстан просит увеличить поставки до 110 тысяч тонн.



