Минфин запустит сервис "Налоговый кошелек" для упрощения процесса оплаты налогов

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Министерство финансов РК запустит сервис "Налоговый кошелек" для упрощения процесса оплаты налогов, передает Kazakhstan Today.

Проблема неверной оплаты налогов, с которой сталкивались казахстанцы, в основном была связана со сложностью в заполнении множества реквизитов. В результате проведенной работы по упрощению процесса оплаты налогов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 1 января 2020 года будет запущен механизм "Налогового кошелька" . Это сервис по приему и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачетов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика, сообщили в пресс-службе министерства.

Работу "Налогового кошелька" во время пресс-показа, прошедшего сегодня в Astana HUB, продемонстрировал вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

Многие наши граждане сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать более чем из тысячи реквизитов нужные ему четыре - КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням. Сегодня, благодаря планомерной работе, проводимой Министерством финансов РК, появилась возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения "Налогового кошелька", - сказал вице-министр.

Он добавил, что "данный сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку".

Таким образом, новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, дает возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса "Налогового кошелька" и получать уведомления о списании.

В ведомстве уточнили, что мобильная версия "Налогового кошелька" функционирует на платформе мобильного приложения КГД МФ РК e-Salyq, а также до конца декабря будет запущена на портале электронного правительства (egov.kz) и в мобильном приложении АО "Народный банк Казахстана" (Homebank), также в 2020 году данный сервис будет реализован и в мобильном приложении Kaspi.kz.

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