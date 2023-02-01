Министр информации прокомментировал атаки на казахстанских журналистов
С начала сентября я сделал шесть заявлений, начиная со случая в Актобе. Мы готовы в любое время защищать права журналистов, готовы оказывать любую поддержку им. Об этом говорилось на наших платформах, также на своей личной странице докладывал об этом. Я встречался с этими журналистами, разговаривал. Мы уведомили и других журналистов о готовности помочь", - цитирует министра Tengrinews.kz.
По этим фактам были задержаны некоторые граждане. Поэтому мы держим на личном контроле эти факты. В любом случае мы на стороне журналистов. Мы готовы оказать им поддержку", - сказал министр.
Основной смысл закона "О масс-медиа" - защита прав журналистов, повышение правового статуса журналистов. Касательно статьи, которую вы назвали, - она пока лишь предложена", - сказал Дархан Кыдырали, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
В связи с этим предложено изменение. В настоящее время, если у вас есть предложения, они будут учтены", - цитирует Дархана Кыдырали Inform.kz.
В новом законе предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов", - говорится в концепции проекта закона "О масс-медиа".
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Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет
Сегодня интернет - это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", - сказал Багдат Мусин.
Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в "черной дыре". ЖК "Манхэттен", Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос", - подчеркнул Мусин.
Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", - заключил Мусин.
Токаев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с терактом в Пешаваре
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Шахбазу Шарифу.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара, сообщает Акорда.
"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", - говорится в соболезновании.
Напомним, в результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек и более 90 пострадали.
При поддержке AMANAT природным газом обеспечено 140 населенных пунктов
К этим выборам AMANAT подходит максимально подготовленной. У нас большой опыт. Достаточно организационных и кадровых ресурсов. У партии есть свой электорат. Теперь необходимо все это грамотно использовать, мобилизовав общество вокруг созидательной повестки по развитию страны. Партия должна и дальше быть главной движущей силой проводимых государственных реформ", - отметил председатель партии.
За два года треть задач, поставленных на 5 лет, выполнены в полном объеме. Природным газом обеспечено 140 населенных пунктов, отремонтировано 8,4 тысячи километров местных дорог, реализовано больше 200 проектов в сфере питьевого водоснабжения. Создано 84 тысячи мест в дошкольных организациях, полностью автоматизирована очередь в них. В целом из всех инициированных в мажилисе законопроектов 99% - это инициативы фракции партии AMANAT", - рассказала Смышляева.
В рамках предвыборной программы президента запущен проект "Ауыл аманаты". Совместно с местными исполнительными органами определены 300 пилотных сельских округов во всех регионах. На текущий год в республиканском бюджете на эти цели выделено 52,4 млрд тенге", - рассказал Жумагазиев.
При содействии комиссии в собственность государства возвращено 3,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По инициативе комиссии Министерством сельского хозяйства совместно с другими госорганами разработана интерактивная карта возвращенных земель. Также в ходе работы комиссия защитила права около 3000 пайщиков по всей стране", - отметил он.
В первую очередь мы консультировали население в сельской местности, поскольку при решении вопросов правового характера у горожан больше возможностей. Всего было принято более 100 человек в различных районах Атырауской области. Граждан волнуют вопросы неуплаты алиментов, приватизации жилья, трудовых споров", - рассказал Куспан.
Казахстан ужесточит правила работы в стране для иностранных автоперевозчиков
Владельцы этих компаний, пытаясь обойти санкции, регистрировали свои грузовики в Казахстане и по квоте нашей страны продолжали возить товары в Европу и обратно", - рассказала Садыкова.
В Казахстане такой системы не было, поэтому российские и белорусские компании начали активно перерегистрироваться как казахстанские. Около 5 тысяч грузовиков успели зайти", - рассказала глава союза.
По словам Садыковой, эти жалобы были услышаны: новые правила покончат с практикой перерегистрации российских грузовиков в Казахстане и позволят защитить казахстанских перевозчиков от конкуренции. Впрочем, признает она, неясно, что делать с теми российскими и белорусскими компаниями, которые успели "сменить гражданство", - сообщает сайт moscowtimes.ru.
Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны
Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования генерального плана сегодня систематически нарушаются", - отметил президент.
- Развивать инженерную инфраструктуру
В данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%", - подчеркнул глава государства.
- Обеспечить стабильное электроснабжение
Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт. Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства", - отметил Токаев.
- Завершить газификацию столицы
В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся", - заявил президент.
Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения", - добавил глава государства.
- Увеличить объемы водоснабжения
Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.
- Системное планирование развития города
Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы", - заявил глава государства.
Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", - отметил президент.
- Сделать качественные дороги
Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики. Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков", - поручил президент.
- Развивать общественный транспорт
Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них. Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период", - заявил Токаев.
Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", - заявил глава государства.
- Заняться благоустройством столицы
- Повышать социальное благополучие горожан
- Повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации
- Реализовать потенциал Астаны как центра притяжения инвестиций
Здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются. Потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций - на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну", - подчеркнул президент.
- Развивать детскую медицину
В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам. Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - заявил Токаев.
- Решить вопрос дефицита школ и детских садов
В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями", - отметил президент.
В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее правительство должно его принять до конца этого года. Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов", - резюмировал Токаев.
Из комиссии по правам человека исключили Абаева, Меркеля и Мусина
- бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев;
- уполномоченный по правам человека, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова;
- бывший член Конституционного совета Иоган Меркель;
- экс-министр юстиции, ныне судья Конституционного суда Канат Мусин;
- бывший проректор по учебной работе ЕНУ имени Гумилева, судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев.
- главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию) Есберген Алауханов;
- министр просвещения РК Гани Бейсембаев;
- министр юстиции РК Азамат Ескараев;
- уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию) Артур Ластаев;
- министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек;
- министра культуры и спорта РК Асхат Оралов;
- директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию) Шахноза Хасанова.
Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК Дополнено
В Казахстане дети не получат деньги из Нацфонда при смене гражданства
Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, а они будут распределяться среди других детей", - сказал глава МНЭ Куантыров.
Эти средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год и на следующий год начислят за последние 18 лет", - сказал Куантыров.
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