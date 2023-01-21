20.01.2023, 09:10 46466
Президент РК поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", - сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что дверь квартиры известного журналиста Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Также неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia.
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21.01.2023, 11:04 3041
Токаев прибыл в Костанайскую область
Запланировано посещение ряда производственных предприятий
Фото: telegram/Aqorda
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона", - проинформировали в пресс-службе.
20.01.2023, 20:49 25461
В Казахстане в 12 пунктах пропуска на границе запустили электронную очередь
Фото: freepik.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщил о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана, совпадающей с внешней границей ЕАЭС.
23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска "Достык авто" на платформе АО "Информационно-учетный центр" на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat).С момента запуска системой воспользовались более 4,2 тысячи пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.
Система электронной очереди создана для обеспечения прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышения транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.
Система разработана специалистами АО "Информационно-учетный центр" МФ РК. Она является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди.
Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь:
1) "Темир-Баба" (Мангистауская область);
2) "НурЖолы" (Жетысуская область);
3) "Тажен" (Мангистауская область);
4) "Жибек Жолы" (Туркестанская область);
5) "Целинный" (Туркестанская область);
6) "Сырдарья" (Туркестанская область);
7) "Б. Конысбаева" (Туркестанская область);
8) "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область);
9) "Кольжат" (Алматинская область);
10) "Казыгурт" (Туркестанская область);
11) "Атамекен" (Туркестанская область);
12) "Бахты" (Абайская область).
20.01.2023, 18:51 28501
Погранслужба КНБ РК задержала 1019 правонарушителей
С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба КНБ РК в усиленном режиме проводит комплекс оперативных, организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение охраны государственной границы, сообщает пресс-служба комитета.
С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге.
Задержано 1019 правонарушителей.
В частности, в Таразе выявлен и задержан иностранец, подозреваемый в организации канала незаконной миграции.
Совместно с органами полиции в Талдыкоргане задержаны двое казахстанцев, у которых изъято 222 рога сайги.
В селе Мерке Жамбылской области задержан гражданин Казахстана, у которого по месту проживания обнаружено и изъято 8 кг гашиша.
На пунктах пропуска "Жанажол" (СКО) и "Кордай" (Жамбыл) пресечены попытки незаконного провоза автозапчастей и электронных сигарет на сумму более 160 млн тенге.
По всем фактам уполномоченными органами проводятся досудебные расследования.
Также осуществляется работа по модернизации пунктов пропуска. В целях улучшения пропускного режима и создания благоприятных условий для пассажиров с 16 января 2023 года в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию автоматизированная система пограничного контроля Q-Gate, которая осуществляет проверку и учет казахстанских граждан, пересекающих границу.
20.01.2023, 18:00 30916
План развития МВД на 2023-2027 годы утвердили в Казахстане
Государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте МВД опубликован приказ "Об утверждении плана развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы".
Утвердить прилагаемый план развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы", - сообщается в тексте документа.
Как отмечается в тексте плана, государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку.
Малые правонарушения, хулиганство, бескультурье нарушают общественный покой, снижают качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений", - сообщается в плане.
Подчеркивается, что атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям - важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью.
Нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка", - отмечается в тексте.
Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило десятилетний план развития "КазАвтоЖола".
20.01.2023, 15:35 35326
Вице-министр сельского хозяйства освобожден от должности
Замглавы ведомства уволен согласно поданному заявлению
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.
Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.
Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений РФ, Евразийский Национальный университет имени Л. Н. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.
- 2001-2002 годы - финансовый аналитик в частной организации.
- 2004-2006 годы - главный менеджер департамента кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана".
- В 2006-2019 годах занимал руководящие должности в частных компаниях.
- С сентября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.
20.01.2023, 11:24 42526
Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - ЦИК Дополнено
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии проголосовали за проведение выборов в мажилис и маслихаты в один день - 19 марта.
Сообщается, что сроки выдвижения и самовыдвижения кандидатов в депутаты маслихатов начинаются сегодня, 20 января, и продлятся до 8 февраля 2023 года.
Предвыборная агитация стартует с 18.00 18 февраля до 00.00 18 марта. 18 марта - день тишины.
Как проинформировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, кандидатом в депутаты мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет.
Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет.
Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов.
Дополнено 20.01.2023, 13.40
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. При отдельном проведении выборов в мажилис и маслихаты потребовалось бы порядка 60 млрд тенге.
Напомним, после референдума по поправкам в Конституцию в госбюджет было возвращено 1,6 млрд тенге, после президентских выборов - 1,9 млрд.
Также в ЦИК рассказали, сколько бюллетеней будет на выборах.
По словам зампредседателя Центризбиркома Константина Петрова, в городах и районах будет разное количество бюллетеней.
Четыре - в мегаполисах и пять - в областных и районных центрах. Пятый избирательный бюллетень будет доступен в 17 областях, и это будет либо городской, либо районный мажоритарный бюллетень", - рассказал Петров.
Он напомнил, что выборы будут проходить по смешанной системе. Одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, вторая - по одномандатным округам.
Таким образом, избиратели смогут проголосовать за кандидатов от политических партий (по списку) и за кандидатов от одномандатных округов (выдвигаемых общественными организациями или самовыдвиженцев).
Для жителей мегаполисов будут представлены четыре бюллетеня: 2 - в мажилис и 2 - в маслихат.
19.01.2023, 20:41 66621
Президент Казахстана выразил благодарность депутатам мажилиса
Фото: Акорда
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность депутатам мажилиса.
Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона. Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм" - написал глава государства на странице в Instagram.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта 2023 года.
19.01.2023, 20:36 64916
Границу между Казахстаном и Китаем закроют с 21-23 января
Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Весны в Китае с 21 по 23 января пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает КГД.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?