13.11.2024, 13:38 59306
Министр культуры ответила на критику "Казахфильма"
Фото: kazakhfilmstudios.kz
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева сообщила, что останавливать деятельность киностудии "Казахфильм" в ведомстве не намерены, передает корреспондент агентства.
Действительно, состояние "Казахфильма" критическое, как и инфраструктура. В целом, когда нет финансирования, естественно, говорить о каком-либо развитии не приходится. Те деньги, которые они получают от сдачи в аренду отдельных помещений и оборудования "Казахфильма", направляются на заработную плату тех сотрудников, которые там работают", - сказала министр.
Она подчеркнула, что киностудию "однозначно не закроют" и глава Минкультуры заинтересована открыто обсуждать проблемы "Казахфильма".
На законодательном уровне (планируется. - Прим. ред.) отрегулировать этот вопрос, то есть включить в закон норму, где "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования через госзадания или отдельные механизмы. Это вопрос времени, и, соответственно, мы сейчас также пересматриваем менеджементский подход", - проинформировала Аида Балаева.
В ходе заседания мажилиса парламента депутаты отметили, что стоит поднять вопрос о закрытии "Казахфильма", поскольку киностудия находится в плачевном состоянии.
В прошлом году прокуратура Алматы выявила хищение 400 млн тенге в "Казахфильме". В июне Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".
24 апреля правительство Казахстана приняло постановление о некоторых вопросах совета директоров акционерных обществ "Казтелерадио", "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".
В августе Минкульт сообщил, что "Казахфильм" работает в штатном режиме.
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14.11.2024, 17:00 8186
В Казахстане вернули в госсобственность спорткомплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов
Фото: olympic.kz
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вернули в государственную собственность спортивные комплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
В Алматы в коммунальную собственность возвращены сооружения "Халык Арена" и "Алматы Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП", - проинформировал Данияр Бигайдаров.
Также по его словам, в Атырауской области возвращен в коммунальную собственность Ледовый дворец, который в 2018 году необоснованно был передан частному предпринимателю - управляющему хоккейным клубом "Байбарыс-Атырау".
В Западно-Казахстанской области в госсобственность возвращен стадион с футбольным полем, находившийся в доверительном управлении у частной организации. В Шымкенте, проданная 7 лет назад за 128 млн тенге доля спортивного комплекса "Ледовый дворец" возвращена в собственность государства", - проинформировал спикер.
Кроме того, в Жамбылской области, приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО клуб по водному поло "Айша биби" перешел в собственность государства.
Ранее принадлежавшую экс-министру культуры спортшколу вернули государству.
В 2022 году агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.
По его словам, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
14.11.2024, 11:02 18501
Подразделения Сил спецопераций Казахстана участвуют в учении Hanjar-2024 в Узбекистане
Фото: Минобороны РК
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тактико-специальное учение Hanjar-2024 (Канжар-2024) началось на полигоне "Фориш" Центрального военного округа в Джизакской области и пройдет до 20 ноября включительно, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Мероприятия предполагают тесное сотрудничество военнослужащих двух стран, обмен практическим опытом проведения специальной операции в городских условиях и ликвидации незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.
Учение Hanjar-2024 спланировано в три этапа, включая приведение подразделений специального назначения в высшие степени боевой готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции.
Военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции.
14.11.2024, 10:49 22511
Сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара
Фото: gov.kz
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар, передает корреспондент агентства.
Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества в области военного образования и подготовки военнослужащих, военной медицины, военной науки, культурных и спортивных мероприятий, консультаций по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовки и иных сферах", - проинформировал депутат сената Андрей Лукин.
Нормы соглашения предусматривают определение области и форм военного сотрудничества, установление механизма взаимодействия по координации военного сотрудничества стран, регулирование вопросов транзита военного имущества, материально-технического обеспечения и финансирования, использования воздушного пространства и военных полигонов, проведения языковой подготовки.
В рамках соглашения будет создана совместная рабочая группа из представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность сторон.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетия, если ни одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения текущего срока не уведомит другую сторону о своем намерении не продлевать его действие.
Ранее Казахстан и Катар договорились сотрудничать в борьбе с преступностью.
13.11.2024, 19:23 46881
Гибнет рекордный урожай - мажилисмен Серик Егизбаев
Депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Серик Егизбаев в своем депутатском запросе, озвученном на заседании нижней палаты, выразил тревогу в связи проблемами с судьбой рекордного урожая.
По словам парламентария, депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения, суть которых можно передать одним выражением "гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров".
Также, по его словам, в соцсетях немало роликов о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна. Депутат также напомнил о проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге.
Серик Егизбаев подчеркнул, что решение о судьбе урожая зависит от согласованной позиции многих министерств, и в первую очередь из финансово-экономического блока.
Считаем необходимым встретиться в парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы - будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более 5 млн тонн зерна, и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно", - сказал мажилисмен.
Депутат также считает важным ответить на вопросы, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенние полевые и уборочные работы хотя бы до весны 2025 года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге. А также рассматривает ли правительство возможность применения механизма взаимозачета, для уменьшения двусторонних обязательств между государством и фермерами, и как решаются вопросы с подачей вагонов для бесперебойного экспорта зерна.
Напомним, перевозки нового урожая из Казахстана в сентябре-октябре составили более 2,2 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн отправлено на экспорт, что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
13.11.2024, 17:40 49821
В Казахстане избраны заместитель председателя и секретарь ЦИК
Ими стали Мухтар Ерман и Шавхат Утемисов
Фото: ortcom.kz
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Центральной избирательной комиссии Казахстана были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Единогласным решением комиссии заместителем председателя ЦИК избран Мухтар Ерман, а секретарем - Шавхат Утемисов", - проинформировали в пресс-службе.
Также председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что членами Центризбиркома назначены Азамат Айманакумов, Михаил Бортник и Ляззат Суюндык.
В рамках заседания глава комиссии обозначил основные направления работы членов ЦИК и курируемые ими сферы деятельности. Кроме того, были обсуждены вопросы проведения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших в регионах.
Напомним, в прошлом году выборы депутатов маслихатов вместо выбывших состоялись 29 октября.
13.11.2024, 16:35 53211
Экс-аким Косшы назначен акимом Степногорска
Фото: Акимат Акмолинской области
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Степногорск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября 2024 года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия депутатов маслихата акимом города Степногорска назначен Гайдар Касенов, рассказали в акимате Акмолинской области.
В рамках поручений главы государства перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.
На сегодняшний день первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения", - отметил аким Акмолинской области.
Также акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.
Напомним, 11 ноября Касенов был освобожден от должности акима Косшы.
13.11.2024, 13:24 56621
Правила размещения госзаказа в региональных СМИ утвердило МКИ РК
Приказ начнет действовать с 23 ноября 2024 года
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации утвердило правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне.
Региональный заказ предоставляется:
- периодическим печатным изданиям;
- теле-, радиоканалам;
- интернет-изданиям.
Организатором размещения регионального заказа является местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы.
Задачи организатора:
- размещает единый региональный заказ по области для местных исполнительных органов;
- создает региональную комиссию по вопросам государственной информационной политики;
- формирует единый перечень тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне на предстоящий календарный год, и ежегодно не позднее 20 ноября направляет их на рассмотрение региональной комиссии.
Местные исполнительные органы направляют организатору предложения ежегодно до 10 октября.
Региональная комиссия на основании предложений организатора ежегодно до 20 декабря направляет перечень тематических направлений на предстоящий календарный год для рассмотрения республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики. В свою очередь республиканская комиссия рассматривает перечень до 25 декабря, и, при необходимости, актуализирует его, после чего отправляет на исправление.
Региональная комиссия вносит исправления в течение 5 дней, и направляет в уполномоченный орган копию утвержденного перечня тем.
После этого организатор размещает на своем интернет-ресурсе информационное сообщение о проведении размещения регионального заказа, с приложением тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне за 11 рабочих дней до дня его проведения.
Для участия в региональном заказе претендент в течение 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения до 17.00 часов представляет заявку на участие в региональном заказе, согласно приложению 2 к настоящим правилам, а также перечень документов для участия в региональном заказе, согласно приложению 3 к настоящим правилам", - говорится в документе.
Он также обеспечивает подлинность и достоверность приложенных документов.
Конверты, представленные после истечения установленного срока, а также без указания полного наименования и почтового адреса претендента не вскрываются.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие подписывается на заседании председателем и присутствующими членами региональной комиссии.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия, заявка на участие в региональном заказе и перечень документов для участия в региональном заказе проверяются на соответствие приложениям 2 и 3 к правилам", - уточняется в правилах.
При недоработке заявки и перечня документов по уведомлению их возвращают претенденту на доработку.
Далее региональная комиссия формирует не позднее 2 рабочих дней протокол допуска к участию в региональном заказе, в котором определяет претендентов.
Объемы регионального заказа по одному тематическому направлению распределяются одному и/или одновременно нескольким претендентам.
Региональный заказ среди периодических печатных изданий и интернет-изданий распределяется между победителями одного тематического направления согласно балльной оценке в процентном соотношении от набранных баллов каждого победителя", - уточняют авторы.
Изданиям, не получившим региональный заказ, отправляется уведомление с указанием причин отказа.
С победителями регионального заказа местными исполнительными органами области, городов республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения заключаются договора на проведение регионального заказа в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола итогов.
При не заключении договора на проведение регионального заказа до 1 января следующего года действие договора продлевается на срок не более двух месяцев в объеме, не превышающем одной четвертой от годовой выделенной суммы на размещение регионального заказа на текущий финансовый год.
В документе также содержится перечень документов для участия в региональном заказе.
Приказ начнет действовать с 23 ноября 2024 года.
13.11.2024, 12:32 56416
Внеплановая проверка ФСМС: почти у 240 поставщиков медуслуг выявили нарушения
С восемью поставщиками рассматривается вопрос об одностороннем расторжении договора
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 237 медицинских организациях РК выявили нарушения во время внеплановой проверки, организованной по предписанию Высшей аудиторской палаты РК и поручению Минздрава РК, сообщает пресс-служба Фонда социального медстрахования РК.
Проверка проводилась с 20 сентября по 31 октября в рамках ежегодной актуализации базы данных субъектов здравоохранения перед стартом закупочной кампании.
В ходе внеплановой проверки были посещены 1394 государственные и частные медицинские организации, из них в 237 (17%) выявлены следующие нарушения:
- отсутствие приложений к лицензии на отдельную производственную базу или на вид медпомощи - 75 медорганизаций;
- отсутствие разрешительных документов - 38 медорганизаций;
- нахождение нескольких поставщиков на одной производственной базе - 48 медорганизаций;
- отсутствие сертификатов у медперсонала - 32 медорганизации;
- иные причины (к примеру, несоответствие фактически имеющихся коек, медтехники с данными, указанными в информсистемах, приказах УЗО) - 119 медорганизаций.
По итогам проверки филиалы фонда направили 116 уведомлений в территориальные департаменты КМФК и КСЭК, управления здравоохранения для принятия мер в соответствии с уровнем их компетенции. Со своей стороны Фонд начислил неустойку в отношении 61 медорганизации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором присоединения, а к 69 поставщикам применен код дефекта 1.4 "Оказание медицинской помощи без разрешительных документов (лицензия/ приложения к лицензии, сертификаты)", что подразумевает применение штрафных санкций", - рассказала заместитель председателя правления ФСМС Светлана Пономарева.
С восемью поставщиками, допустившими существенные нарушения договора присоединения, рассматривается вопрос о его одностороннем расторжении.
Кроме того, фонд направил предложения в Минздрав по поводу внесения в НПА обязательности указания срока действия лицензий на медицинскую деятельность, детализации и усиления нормы по порядку выдачи и переоформлению санитарно-эпидемиологических заключений и норм постлицензионного контроля.
С 2025 года будет проводиться ежегодная актуализация базы данных с посещением медицинских организаций для сверки соответствия медицинской деятельности разрешительным документам", - резюмировали в ФСМС.
Напомним, госаудит эффективности ФСМС и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил многочисленные миллиардные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий.
На прошлой неделе вице-министр Минздрава Ербол Оспанов рассказал, что все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу. Также в Казахстане переведут в цифровой формат санитарные книжки и 8 справок, автоматизируют оплату медицинских услуг и проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?