19.12.2023, 09:36 20386
Прокуратура Алматы выявила хищение 400 млн тенге в "Казахфильме"
Фото: kazakhfilmstudios.kz
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы по итогам проверки акционерного общества "Казахфильм имени Шакена Айманова" начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что досудебное расследование проводится департаментом экономических расследований.
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19.12.2023, 21:09 7701
В Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
В сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), стала руководителем ее структурного подразделения в Астане. Далее она под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода незаконно привлекала деньги вкладчиков в особо крупном размере.
Работа финпирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших средства позже, в пользу тех, кто вложил деньги ранее.
В результате деятельности С. 77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге.
Приговором суда С. признана виновной и осуждена к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в начале ноябре АФМ завершило расследование в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге. Дело направлено в суд.
За последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тысяч граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге.
19.12.2023, 20:48 8491
У жителя Атырауской области изъяли черную икру и 90 кг осетра
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе республиканского значения в Атырауской области задержан подозреваемый в перевозке около 90 кг нелегальной осетровой рыбы, сообщает Polisia.kz.
8 декабря полицейские на трассе Атырау - Доссор остановили автомобиль Lada Vesta под управлением мужчины 1971 года рождения.
В ходе проверки из машины изъято 27 тушек осетровой рыбы весом 84,9 кг и черная икра осетровых рыб весом 1,9 кг.
Ранее полицейские провели масштабную операцию по обезвреживанию группы браконьеров в Жетысуской области, незаконно рыбачивших на Балхаше.
19.12.2023, 17:05 11966
Суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Усть-Каменогорск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд отказал в ходатайстве Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы, сообщает пресс-служба суда № 2 города Усть-Каменогорска.
Суд, проанализировав характеризующие данные, пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды. Наличие указанных обстоятельств не достаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления. Таким образом, суд пришел к выводу, что замена Сатыбалдыұлы Қ. наказания в виде лишения свободы на ограничения свободы является преждевременным", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более $500 миллионов.
Позже стало известно, что по делу Кайрата Сатыбалды из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Республики Казахстан были возвращены $14 млн.
19.12.2023, 13:59 15111
Помогавшего иностранным мошенникам казахстанца задержал КНБ
Фото: КНБ РК
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, сообщили в пресс-службе комитета.
По версии следствия, мужчина оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для осуществления мошеннических действий. Операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские.
В результате подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", - рассказали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статье 210 УК РК "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов".
В комитете отметили, что за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано 59 тысяч фактов интернет-мошенничества с ущербом на сумму порядка 43 миллиардов тенге.
Ранее глава МВД РК сообщал, что в Казахстане заблокировано 37 млн звонков с поддельных номеров и выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.
19.12.2023, 12:01 17006
В Семее изъяли контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Семей. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее изъяли 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Крупный канал поставки с целью сбыта сигарет различных марок без средств идентификации пресечен департаментом АФМ по области Абай (...) В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семея обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге.
Ранее совместно с УБОП департамента полиции области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Подчеркивается, что по вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в июне у жителя Сатпаева изъяты контрафактные сигареты на 89 млн тенге.
19.12.2023, 11:28 17861
Растрату свыше 1 млрд тенге предотвратила прокуратура Кокшетау
Местный исполнительный орган выделил бюджетные средства для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости
Фото: Прокуратура Акмолинской области
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Кокшетау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кокшетау предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе надзорного органа Акмолинской области.
В ходе проведения проверки установлено, что местным исполнительным органом выделены бюджетные средства на сумму свыше 1 млрд тенге для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен путем надлежащего анализа рынка", - сообщается в информации.
Необоснованное расходование бюджетных средств предотвращено. Денежные средства направлены на реализацию других социальных программ, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге. В Жезказгане чиновники похитили выделенные на модернизацию теплосетей 223 млн тенге.
14.12.2023, 20:17 75841
В Павлодаре осудили чиновников за взятки
На скамье подсудимых оказались руководитель отдела земельных отношений, помощник акима областного центра и посредник
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Павлодар. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело рассматривали в суде № 2 Павлодара. На скамье подсудимых оказались руководитель отдела земельных отношений, помощник акима областного центра и посредник, сообщает Pavlodarnews.kz.
В марте глава отдела земельных отношений через посредника получил 200 тысяч тенге от предпринимателя за общее покровительство и "действия, которые входили в его полномочия". Этот же посредник подделал документ для земельной комиссии.
Чтобы ускорить положительное решение вопроса, в июле он передал помощнику акима города 200 тысяч тенге. Через месяц госслужащий получил еще одну взятку - 150 тысяч, в том числе и за общее покровительство.
Помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений и более активную роль, суд назначил семь лет лишения свободы.
Руководитель отдела земельных отношений признал свою вину и получил штраф - 50-кратную сумму взятки (10 миллионов тенге).
Предприниматель также заплатит штраф - 26,6-кратную сумму взятки (5 320 000 тенге).
В доход государства взыскана сумма взятки с руководителя отдела 200 тысяч тенге, с помощника акима города - 350 тысяч тенге.
Оба чиновника пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее прокуратурой Алматы уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела образования в размере 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд.
В Уральске изменили приговор полицейскому, обвиняемому во взяточничестве.
13.12.2023, 13:24 88166
Групповое изнасилование в Алматы: личность одного подозреваемого установлена
Преступникам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Личность одного из подозреваемых в групповом изнасиловании девушки в Алматы установлена.
По данному факту управлением полиции Жетысуского района расследуется уголовное дело по статье 121, часть 2, УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Личность одного из подозреваемых установлена. Принимаются меры к задержанию других участников преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
За совершение этого преступления насильникам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
О вопиющем происшествии рассказали в общественном фонде "Не молчи".
По информации фонда, это произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2023 года. Четверо взрослых мужчины изнасиловали девушку.
Она пошла в магазин в ночь с 16 на 17 ноября с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, и водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал ее и увез", - говорится в информации.
В фонде подчеркнули, что мама потерпевшей 2 дня добивалась экспертизы.
Сейчас девочка получает психологическую помощь, с ней работает адвокат", - рассказали в фонде.
Ранее сообщалось, что в Алматы два капитана полиции задержаны по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.
Напомним, что двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Конаеве. Ранее казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
Кроме того, судья Талгарского райсуда Алматинской области получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.
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