Министр торговли США посетит Казахстан

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Министр торговли США Уилбур Росс посетит Казахстан и встретится с руководством страны, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам официального визита главы государства в США в январе 2018 года, 24-25 октября состоится визит министра торговли США Уилбура Росса в Астану, в рамках которого планируется обсудить перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и США", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его информации, в ходе визита пройдут двусторонние переговоры с руководством Казахстана и членами правительства, а также будут организованы казахстанско-американские бизнес-форумы в Астане и Алматы с участием представителей деловых кругов обеих стран.

Смадияров также отметил, что визит является первым в истории двусторонних отношений визитом министра торговли Соединенных Штатов в Казахстан. Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему развитию расширенного стратегического партнерства между нашими странами, в том числе в сфере торговли и инвестиций.

По данным МИДа, в 2017 году объем товарооборота Казахстана с США составил $1,518 млрд (экспорт Казахстана в США - $354,6 млн, импорт в Казахстан из США - $1,164 млрд).

За первые 8 месяцев 2018 года объем товарооборота составил $1,462 млрд, что больше на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($1,133 млрд). При этом отмечается рост казахстанского экспорта в США, который за этот же период составил $576 млн, что больше в 2,1 раза (на 111%) по сравнению с 2017 годом.

Просмотров: 901