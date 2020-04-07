Министр труда и соцзащиты населения РК рассказал, кто получит социальную выплату 42 500

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - На брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, кто получит социальную выплату 42 500, передает Kazakhstan Today.

По информации министра, на сегодняшний день получено 1 млн 284 тысячи обращений на получение социальной выплаты. Портал eGov.kz работает в штатном режиме, Telegram-бот запущен и также может оказывать данную услугу.

Глава ведомства уточнил категории граждан, которым полагается социальная выплата из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП.

В настоящее время выплата назначается следующим категориям граждан:

– работники субъектов среднего, малого и микробизнеса;

– индивидуальные предприниматели;

– лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

– плательщики единого совокупного платежа;

– лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы;

– работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

К вышеперечисленным категориям граждан будет добавлена еще одна - работники некоммерческих юридических лиц (некоммерческих организаций), находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных", - пояснил Биржан Нурымбетов.

Касательно граждан, работавших неофициально: для получения социальной выплаты достаточно формализовать свой статус, зарегистрировавшись в системе посредством единовременной выплаты единого совокупного платежа (ЕСП).

Те граждане, которые имеют официальную работу и получают заработную плату в период ЧП претендовать на социальные выплаты не могут – система примет заявление, однако после обработки обращение будет проверено на наличие или отсутствие заработной платы в период ЧП.

По словам министра, в случае если гражданин получал социальные выплаты как инвалид или пенсионер, но также имел подработку до введения ЧП с официальными отчислениями до 16 марта – он может претендовать на социальную выплату в 42 500 тенге.

Касательно граждан, находящихся в декретном отпуске, только в том случае если ребенку более одного года – они могут претендовать на данную социальную выплату.

Те граждане, которые в момент подачи обращения не имеют банковских карточек, графу с данными 20-значного счета могут не заполнять. Министерством труда и социальной защиты РК дается месяц на открытие банковских карт.

Посредством SMS-рассылки этим гражданам будет напоминаться о необходимости открытия счета, а выплата будет находиться в режиме "ожидания" предоставления данных. На сегодняшний день дистанционно оформляют карты "Казпочта" и "Народный банк".

Биржан Нурымбетов особо подчеркнул то, что в целях справедливого распределения социальных выплат осуществляется проверка данных, предоставляемых гражданами при подаче обращений, и контроль достоверности информации.

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