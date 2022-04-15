Министр юстиции РК прокомментировал договор дарения акций "Казахтелекома"

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге СЦК прокомментировал передачу акций "Казахтелекома" в государственную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно закону о государственном имуществе, госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения. Это форма, предусмотренная законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально. Все необходимые формальности соблюдены, и поэтому оснований говорить о том, что она завтра может быть оспорена и по каким-то моментам расторгнута, на сегодняшний день нет, и я уверен, что их не будет", - сказал Канат Мусин.
Ранее сообщалось, что правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества "Казахтелеком".
Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества "Казахтелеком", составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства.
Также ТОО "Alatau Capital Investment" по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций, составляющих 3,85% уставного капитала общества.