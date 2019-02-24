Министром внутренних дел назначен Ерлан Тургумбаев

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Указом главы государства Ерлан Тургумбаев назначен министром внутренних дел Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Назначить Тургумбаева Ерлана Заманбековича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

При этом, как сообщается на сайте Акорды, распоряжением главы государства Тургумбаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.

В свою очередь Калмуханбет Касымов освобожден от должности министра внутренних дел и назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.

Между тем, как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, Бакытжан Сагинтаев по поручению главы государства представил коллективу МВД нового министра.

Премьер-министр поблагодарил Касымова за плодотворную работу и пожелал успехов в новой ответственной должности. Отмечен его большой вклад в становление, укрепление и развитие сферы обеспечения правопорядка, как на посту министра внутренних дел с 2011 года, так и в целом на протяжении всей работы в структуре органов внутренних дел.

Представляя нового руководителя ведомства, Сагинтаев отметил, что Тургумбаев на протяжении долгих лет работает в правоохранительных органах, при этом более 6 лет - в должности заместителя министра внутренних дел. Перед ведомством главой государства поставлены большие задачи в рамках реализации Послания "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Прежде всего, это защита правопорядка и обеспечение безопасности граждан страны.

Тургумбаев родился в 1962 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. В разные годы работал в территориальных департаментах МВД в Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, города Алматы, возглавлял департамент криминальной полиции МВД РК, Следственный комитет МВД РК. С декабря 2012 года и по настоящее время - заместитель министра внутренних дел МВД РК.

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