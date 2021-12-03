Миноборны РК и МККК рассмотрели вопросы подготовки миротворцев для участия в миссиях ООН в Африке

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - В онлайн-формате проведены штабные переговоры между Министерством обороны РК и Международным Комитетом Красного Креста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам подготовки миротворческого контингента Вооруженных Сил Казахстана в случае участия в миссиях ООН в Африке, сообщает пресс-служба МО РК.

Эксперты Международного Комитета Красного Креста поделились своим опытом и информацией о текущей гуманитарной ситуации в Центральноафриканской Республике, Конго и Мали. Высоко оценено сотрудничество с оборонным ведомством в рамках подготовки миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана. В частности, взаимодействие с Центром миротворческой подготовки и Национальным университетом обороны имени Первого Президента РК - Елбасы.

Международным Комитетом Красного Креста подтверждена готовность о содействии в подготовке специалистов для казахстанской армии, в направлении представителей для участия в учениях на территории Казахстана, а также в обмене инструкторским составом.