Миноборны РК и МККК рассмотрели вопросы подготовки миротворцев для участия в миссиях ООН в Африке

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам подготовки миротворческого контингента Вооруженных Сил Казахстана в случае участия в миссиях ООН в Африке, сообщает пресс-служба МО РК.
Эксперты Международного Комитета Красного Креста поделились своим опытом и информацией о текущей гуманитарной ситуации в Центральноафриканской Республике, Конго и Мали. Высоко оценено сотрудничество с оборонным ведомством в рамках подготовки миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана. В частности, взаимодействие с Центром миротворческой подготовки и Национальным университетом обороны имени Первого Президента РК - Елбасы.
Международным Комитетом Красного Креста подтверждена готовность о содействии в подготовке специалистов для казахстанской армии, в направлении представителей для участия в учениях на территории Казахстана, а также в обмене инструкторским составом.
Напомним, в рамках официального визита в Швейцарию глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером проинформировал о планах по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. Особо отмечена роль Казахстана как страны, предоставляющей воинский контингент. Как подчеркнул ранее президент страны, приверженность Казахстана принципам мира, международной безопасности и стабильности на деле демонстрирует миротворческая деятельность Вооруженных сил.