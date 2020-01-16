Минобороны РК намерено внести поправки в соглашение с РФ после падения обломков ракеты в Актюбинской области

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана намерено внести поправки по усилению мер безопасности при использовании полигонов в соглашение с РФ после падения обломков ракеты в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил журналистам первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС РК Мурат Бектанов, полигоны на территории РК арендуются в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года.

"Соглашение еще 1995 года, сейчас Минобороны вносит предложения по внесению изменений в соглашение в части касающейся обеспечения безопасности наших территорий и объектов", - сказал Мурат Бектанов.

По его словам, комиссия еще продолжает работу. Согласно предварительным данным, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета.

Как сообщалось ранее, 9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест

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