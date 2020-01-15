В Минобороны Казахстана прокомментировали падение обломков ракеты в Актюбинской области

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали падение обломков ракеты в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.
"Согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы. На месте падения проведены замеры радиационного фона, взяты пробы почвы, осадков в виде снега. Обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон местности", - сообщили в Министерстве обороны РК.
Как отметили в ведомстве, "информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете "Искандер-М", не находит подтверждение".
Хотелось бы напомнить, что полигоны на территории РК арендуются Российской Федерацией в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года. Министерством будет инициировано внесение поправок в данное соглашение - в первую очередь по усилению мер безопасности при использовании полигонов", - заявили в Министерстве обороны.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства