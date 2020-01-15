В Минобороны Казахстана прокомментировали падение обломков ракеты в Актюбинской области

"Мы очень заинтересованы участвовать в деятельности этой организации. Мы убеждены, что это придаст серьезный дополнительный импульс нашим усилиям по борьбе с коррупцией, а также будет способствовать решению других проблем, которые препятствуют нашему прогрессу".