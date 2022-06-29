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Минобороны РК разработало проект НПА по процедуре найма служебного жилища

28.06.2022, 18:45 11031
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Главное управление военной инфраструктуры Министерства обороны подготовило проект приказа министра обороны РК "Об утверждении правил оказания госуслуги "Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нормативный правовой акт разработан в соответствии с требованием подпункта 1) статьи 10 закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", сообщает пресс-служба МО РК.
 
Согласно правилам услуга по вопросу найма служебного жилища оказывается исключительно посредством портала "электронного правительства", что исключают влияние человеческого фактора при решении этого вопроса. Благодаря переводу услуги в электронный формат также сокращен перечень документов, необходимых для ее получения.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на вышеуказанном информационном ресурсе в разделе "Открытые НПА" до 13 июля по ссылке
 

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На дорогах ВКО ввели полицейское усиление

28.06.2022, 20:48 8771
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮНЯ - С 28 июня по 2 июля в регионе проходит ОПМ "Безопасная дорога", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение пяти дней полицейские будут выявлять и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, сообщает Noks.kz.
 
На период ОПМ увеличена плотность нарядов патрульной полиции на дорогах, особенно ночью.
 

Назначен новый аким Жезказгана

28.06.2022, 17:46 11876
Назначен новый аким Жезказгана
Фото: instagram/akimatzhez
ЖЕЗКАЗГАН. 28 ИЮНЯ - Новым акимом Жезказгана назначен Кайрат Шайжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На этом посту он сменил Кайрата Абсаттарова, который подал в отставку в связи с переходом на другую работу. 

Распоряжением акима области Улытау по согласованию с администрацией президента РК и депутатами Жезказганского городского маслихата Кайрат Шайжанов назначен на должность акима города Жезказгана", - говорится в официальном сообщении акимата. 

 
Кайрат Шайжанов родился в поселке Атасу Жанааркинского района.
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
 
Трудовой путь начал в 2000 году. В разные годы трудился в сфере бизнеса, на различных государственных должностях. 
 
В 2009-2013 годах был заместителем акима города Сатпаева.
 
В 2015-2018 годах занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области. 
 
С 2019 года по настоящее время занимал должность директора департамента управления активами НАО "НАНОЦ" МСХ Республики Казахстан.
 

Минобороны вносит изменения в реестр госуслуг в санитарно-эпидемиологической сфере

28.06.2022, 15:51 14206
Минобороны вносит изменения в реестр госуслуг в санитарно-эпидемиологической сфере
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил РК подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил оказания государственных услуг Министерства обороны Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изменения в реестре конкретизируют подвиды государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на объекты и проекты, касающиеся питания, водоснабжения, определения санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ", - говорится в сообщении ведомства. 

 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на интернет-портале в разделе открытых нормативных правовых актов до 13 июля по ссылке
 

Бахыт Абишев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК

28.06.2022, 15:23 15011
Бахыт Абишев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Приказом министра юстиции РК Бахыт Абишев назначается на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бахыт Абишев родился в 1965 году в Южно-Казахстанской области.
 
Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
 
Трудовую деятельность начал в 1983 году секретарем судебного заседания Сайрамского районного суда ЮКО.
 
1987-1991 годы - начальник объектной охраны ОВО при Алатауском районном отделе внутренних дел Алматы.
В 1991-1993 годах работал в прокуратуре Илийского района Алматинской области.
В 1993-1996 годах - старший следователь; прокурор отдела прокуратуры ЮКО.
В 1996-1997 годах - старший помощник прокурора Алгабасского района ЮКО.
В 1997 году занимал должность начальника отдела расследования умышленных убийств управления государственного следственного комитета ЮКО.
В 1997-1999 годах - первый заместитель прокурора Сайрамского района ЮКО.
В 1999-2000 годах работал в управлении по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.
В 2000-2001 годах - исполняющий обязанности прокурора Тараза.
В 2001 году являлся начальником управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.
В 2001-2004 годах - прокурор Рыскуловского района Жамбылской области.
В 2004-2005 годах работал в частной организации.
В 2005-2007 годах - начальник департамента юстиции Карагандинской области.
В 2007-2009 годах - заместитель председателя; председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.
В 2009 году занимал должность советника председателя Верховного суда РК.
В 2009-2010 годах - заведующий юридическим отделом аппарата Верховного суда РК.
В 2010-2011 годах - заведующий отделом правового обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
В 2011-2012 годах - председатель Комитета по контролю автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОНов Министерства связи и информации РК,
В 2012-2013 годах - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации РК.
В 2013-2014 годах - председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.
В 2014-2016 годах - и.о. гендиректора; гендиректор РГП на ПХВ "Центра по недвижимости" Министерства юстиции РК.
В 2016-2017 годах занимал руководящие должности в структуре НАО ГК "Правительство для граждан".
С марта 2017 года являлся заместителем председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
 

Премьер-министр поручил перевести недоступные госуслуги в электронный формат

28.06.2022, 10:50 18161
Премьер-министр поручил перевести недоступные госуслуги в электронный формат
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов назвал ряд министерств, услуги которых недоступны в электронном формате для населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам премьер-министра, за год почти в два раза увеличено количество оказываемых государственных услуг. В целом уровень электронных услуг сейчас составляет 93%. 66% услуг оказываются населению через обычный смартфон.
 
В цифровом виде уже доступно 18 документов гражданина, которые не требуют бумажного подтверждения.
 
Однако по министерствам внутренних дел, сельского хозяйства, высшего образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения и обороны имеются услуги, недоступные в электронном формате. Отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел и Агентству по стратегическому планированию и реформам.
 

Поручаю Министерству цифрового развития совместно с данными государственными органами в трехмесячный срок перевести недоступные государственные услуги в электронный формат", - сказал Смаилов.

 
Также глава правительства отметил необходимость масштабировать использование уже реализованных цифровых документов, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами. А также продумать вопрос безопасности их размещения на разных ресурсах.
 

Поручаю Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами в двухмесячный срок утвердить план по технической реализации данного вопроса", - поручил он.

 
Центральным государственным органам и акиматам поручено обеспечить постоянную актуализацию данных, бесперебойную работу информационных систем и своевременность проведения их интеграции. Это повысит эффективность оказания госуслуг.
 
В свою очередь министр цифровизации Багдат Мусин сообщил, что до конца текущего года планируется выпустить на внешние платформы 20 самых популярных госуслуг.
 
Также премьер отметил, что наряду с активным развитием электронных банковских услуг в стране участились случаи мошенничества. Особое внимание следует уделить усилению защиты данных клиентов банков.
 

В целом необходимо активизировать работу по развитию отечественной IТ-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению", - подчеркнул Смаилов.

 

Смаилов: представителям госорганов нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений

28.06.2022, 09:54 19341
Смаилов: представителям госорганов нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил до конца текущего года внести на рассмотрение парламента проект закона о средствах массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Важно создать условия, чтобы пресса могла построить эффективный диалог между государством и населением", - сказал Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.

 
По словам премьер-министра, разрабатываемый проект закона о средствах массовой информации должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы.
 

Новеллы проекта закона необходимо вынести на широкое обсуждение с участием неправительственных организаций, общественности, экспертного сообщества и журналистов. В связи с этим Министерству информации и общественного развития поручено продолжить работу по разработке законопроекта и обеспечить его внесение на рассмотрение в парламент до конца текущего года", - поручил глава кабмина.

 
Он подчеркнул, что центральным и местным исполнительным органам необходимо сформировать качественный пул спикеров, специализирующихся по отраслевой деятельности ведомств. Они должны постоянно вести разъяснительную работу о деятельности госорганов.
 

Официальным представителям госорганов, пресс-секретарям нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений. Нельзя ограничиваться практикой только тиражирования "сухих" пресс-релизов, написанных сложным профессиональным языком", - добавил глава правительства.


Ранее министр информации и общественного развития Аскар Умаров назвал ряд причин, по которым общественность и средства массовой информации критикуют госорганы по части предоставления информации.
 

Глава МИОР: госорганы предоставляют неполную информацию, подлежащую широкому разъяснению в СМИ

28.06.2022, 09:49 19796
Глава МИОР: госорганы предоставляют неполную информацию, подлежащую широкому разъяснению в СМИ
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Министр информации и общественного развития Аскар Умаров назвал ряд причин, по которым общественность и средства массовой информации критикуют госорганы по части предоставления информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерством на постоянной основе ведется мониторинг медиапространства на предмет эффективной реализации информационной политики. В настоящее время наблюдается повышенный интерес общественности к деятельности правительства РК по исполнению поручений главы государства", - сказал Умаров на заседании правительства во вторник. 

 
Однако, отметил он, фиксируемая по отдельным актуальным темам обратная связь граждан часто имеет негативный характер. Причинами наличия критики со стороны общественности и представителей СМИ являются:
 
1)        предоставление государственными органами неполной информации по тематикам, подлежащие широкому разъяснению в СМИ;
 
2)        отсутствие развернутой и полной информации в ответах на официальные запросы физических и юридических лиц, а также СМИ;
 
3)        представление недостаточно квалифицированных спикеров по разъяснению возникших вопросов в СМИ.
 

Учитывая значимость информационно-разъяснительной работы, перечисленные факторы следует учитывать в работе государственных органов", - акцентировал глава МИОР.

 

Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

28.06.2022, 08:29 17871
Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Работа на журналистском поприще - большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа. В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей", - говорится в поздравлении президента.

 
Президент подчеркнул, что сегодня интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. 
 

В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", - отметил он.

 
Глава государства акцентировал, что перед всеми стоит важнейшая задача - построение Нового Справедливого Казахстана. 
 

Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение. Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса", - сказал президент.

 
Токаев отметил, что для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. 
 

Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа - это наш гражданский долг. Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана", - добавил президент, пожелав всем благополучия, успехов и творческого вдохновения.

 

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