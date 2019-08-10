Минобороны убедительно попросило жителей Арыси вызывать саперов при обнаружении боеприпасов

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана убедительно попросило жителей Арыси вызывать саперов при обнаружении боеприпасов, передает Kazakhstan Today.

В целях обеспечения безопасности населения Министерство обороны Казахстана обращается к жителям Арыси с убедительной просьбой при обнаружении фрагментов боеприпасов и других подозрительных предметов сообщать в мобильную группу и не предпринимать никаких самостоятельных действий", - сообщила пресс-служба ведомства.

Мобильная группа инженеров-саперов работает в Арыси для отработки заявок местных жителей. Специалисты самостоятельно проводят соответствующее обследование местности, обнаружение и изъятие найденных предметов.

Для вызова инженеров-саперов необходимо позвонить по телефону 102, где ежедневно дежурит старший представитель мобильной группы, сообщить местонахождение и другие требуемые сведения.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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