В Арыси восстановлено 1172 дома

Арысь. 16 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 15 июля, в Арыси восстановлены 1172 дома. Работы ведутся еще на 4504 объектах индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых дома, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, число строителей, задействованных в восстановлении города, превысило 6159 человек. Всего на 17 секторах города работают 197 строительных компаний с привлечением 250 единиц спецтехники.

Также идет восстановление 65 социальных объектов, где трудятся 1746 строителей.

Мониторинг домов и контроль за ходом строительства в Арыси специалисты МИИР во главе с первым вице-министром Каирбеком Ускенбаевым проводят ежедневно. По поручению Елбасы и главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года , сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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