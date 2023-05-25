Минсельхоз игнорирует предложения из регионов

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Интересы мелких агрохозяйств практически незащищены, правила субсидирования меняются слишком часто и необоснованно, а у фермеров скопилась масса жалоб к информационной системе субсидирования ЕГИСС. К таким выводам пришли в комитете партийного контроля (КПК) AMANAT.





По поручению главы государства с 1 февраля этого года запущена Единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС) для оказания услуг в электронном формате. Уже подано более 35 тысяч заявок на субсидирование на сумму 164,4 млрд тенге, из которых более 9 тысяч заявок на сумму 38,4 млрд тенге уже одобрены. Как отметил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев ранее субсидии выдавались на частной платформе Qoldau, на которой государство не могло проследить и оценить эффективность субсидий.





Теперь полагающиеся субсидии для заявителя рассчитываются в автоматическом режиме. Для снижения коррупционных рисков внедрен новый функционал по блокированию электронных счетов-фактур. Пользователь не сможет отозвать их после подачи заявки на субсидирование. Ранее Антикоррупционной службой выявлялись факты манипуляций с ЭСФ, теперь подобные факты исключены", - сказал министр.





Однако с момента оцифровки процессов субсидирования, фермеров беспокоят вопросы защиты персональных данных, резкого повышения стоимости услуг и наличия технических ошибок. Об этом заявил председатель комитета, депутат мажилиса Павел Казанцев.





После внедрения ЕГИСС, которая имеет серьезные недоработки функционала, ситуация по многим параметрам ухудшилась. Реализация процесса субсидирования посредством автоматизированной системы призвана максимально упростить все процедуры. Однако, пока на практике процесс очень усложнен и растянут по срокам, что часто приводит к формированию негативного отношения к системе государственного субсидирования и социальному напряжению", - сказал он.





Председатель КПК добавил, что информационная система должна быть не просто базой заявок, а ресурсом для анализа и обмена информацией, определения специализации регионов, контроля за эффективным использованием бюджетных средств.





Министерству необходимо в самые сжатые сроки серьезно и комплексно доработать ЕГИСС с учетом всех нареканий сельхозтоваропроизводителей. Также хочу обратить внимание на имеющиеся факты, когда предложения с мест просто игнорируются в МСХ (например, письма с предложениями от акимата Костанайской области, от акимата Алматинской области и т.д.). Нужно усилить обратную связь и обратить более пристальное внимание на разъяснительную работу с аграриями", - подчеркнул Павел Казанцев.





Кроме того, партийцы обсудили качество реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса в части субсидирования сельхозтоваропроизводителей. По информации рабочей группы Комитета в личных подсобных хозяйствах сконцентрировано более 50% поголовья скота в стране, также ими производится 75% коровьего молока. Однако мелкотоварность сельскохозяйственного производства не позволяет проводить крупномасштабную селекционно-племенную работу, соблюдать научно-обоснованный севооборот, использовать современный технологии и др.





Большинству мелких хозяйств до сих пор недоступны меры государственной поддержки в виде субсидий, инвестсубсидий и льготного кредитования в связи с недостаточностью объемов производства, площади посева и наличия скота соответствующих предъявляемым требованиям государственных программ, а также в связи с отсутствием залогового имущества у мелких хозяйств для приобретения кредитов", - говорится в аналитическом докладе КПК.





Рабочая группа комитета также пришла к выводу, что изменения в правила субсидирования вносятся слишком часто и необоснованно.





Критерии и требования для получения субсидий меняются по нескольку раз в год, что затрудняет сельхозтоваропроизводителям подачу заявок или аннулирует ранее уже поданные ими. Внесение изменений в правила обнуляет работу специалистов управлений сельского хозяйства, обрабатывающих заявки. В связи с этим СХТП приходится подавать заявки заново, уже с учетом новых изменений в правилах. Кроме того, ежегодно выделяемые объемы финансирования недостаточны для покрытия потребностей аграриев", - говорится в докладе.





Также в ходе заседания комитета прозвучали конкретные предложения от партийцев на местах. От имени аграриев Туркестанской области ряд инициатив озвучил председатель региональной комиссии партийного контроля AMANAT Алмас Салимов. В частности, он предложил повысить возмещение фермерам затрат на строительство и расширение теплиц в рамках программы инвестиционных субсидий с действующих 25% до 50%, а также обеспечить прямые поставки угля по низким ценам в отопительный сезон. Также он предложил принять государственную программу развития хлопчатобумажной промышленности.





Во всей республике только у нас выращивают хлопок, в отрасли занято около 70 тыс. человек. Для системного развития хлопководства, текстильной и легкой промышленности необходимо предусмотреть инвестиционное субсидирование части затрат на строительство хлопкоперерабатывающих и текстильных предприятий и создать налоговые льготы для предприятий-экспортеров готовой продукции", - сказал он.





Председатель комиссии партийного контроля Восточно-Казахстанского областного филиала AMANAT Мухтар Толеген добавил, что проблемы с залоговым обеспечением не дают возможности фермерам участвовать в программе "Ауыл аманаты".





У сельчан, которые хотят принять участие в программе "Ауыл аманаты", имеется залоговое имущество с низкой оценочной стоимостью. Из-за этого они не могут претендовать на получение кредитов. Кроме того, в правилах инвестсубсидирования необходимо предусмотреть повышение максимальной допустимой стоимости техники, машин и оборудования с учетом инфляции для расчета субсидий", - сказал он.





По итогам заседания комитет партийного контроля постановил применить меры партийного взыскания в виде замечаний к должностным лицам министерства сельского хозяйства, отвечающих за внедрение ЕГИСС и ее эффективное функционирование. Что же касается работников МСХ, не являющихся членами AMANAT, то министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву рекомендовано применить к ним меры административного воздействия.